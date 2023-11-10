Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут корпоративная отчетность в России и макростатистика:

- ИПЦ в России за октябрь

- Результаты Сбербанка за 10М23 по РСБУ;

- "Аэрофлот" опубликует операционные результаты за 10М23;

- "Мосэнерго" представит финансовые показатели за 3К23;

- Индекс потребительских настроений в США от Мичиганского университета на ноябрь;

- Отчет об исполнении федерального бюджета США за октябрь.

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