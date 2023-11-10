Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 3200-3250п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 3200-3250 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Ключевым событие станет публикация результатов Сбербанка по РСБУ за октябрь. Каких-либо сюрпризов мы не ожидаем, однако, как это было ранее в этом году, акции банка могут оказаться в минусе по итогам дня", - отмечает аналитик в комментарии.

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