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10 ноября 2023 года 09:51
Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 3200-3250п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 3200-3250 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Ключевым событие станет публикация результатов Сбербанка по РСБУ за октябрь. Каких-либо сюрпризов мы не ожидаем, однако, как это было ранее в этом году, акции банка могут оказаться в минусе по итогам дня", - отмечает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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