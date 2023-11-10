Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов в четверг, трейдеры оценивали корпоративные отчеты, статданные и высказывания представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федрезерв доволен тем, как замедляется инфляция в Штатах, но еще не уверен, что процентные ставки достаточно высоки для ее возврата к целевым 2%, заявил в четверг глава центробанка Джером Пауэлл на мероприятии Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы знаем, что дальнейший прогресс на пути к нашей цели в 2% не гарантирован, - сказал он. - Инфляция уже несколько раз показывала, что может менять направление движения". По словам Пауэлла, американский ЦБ будет принимать решения осторожно, но при необходимости без колебаний вновь повысит ставки. При этом ФРС сейчас не ориентируется на рост доходности долгосрочных облигаций, добавил Пауэлл.

В свою очередь президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби в интервью The Wall Street Journal отметил, что ФРС необходимо внимательно следить за влиянием роста доходности долгосрочных облигаций на экономику и не допустить, чтобы оно привело к ее охлаждению в следующем году сильнее ожиданий. Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин, однако, заявил, что не считает динамику доходности долгосрочных US Treasuries полезным индикатором при выборе политики процентных ставок. В ходе вебкаста, посвященного перспективам экономики и денежно-кредитной политики, он также сказал, что пока неясно, требуется ли дальнейшее ужесточение ДКП.

Между тем Goldman Sachs повысил на 50 базисных пунктов прогноз нижней точки цикла снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) и теперь ожидает так называемую конечную ставку (terminal rate) в диапазоне 3,5-3,75%, а не 3-3,25%, как прогнозировалось ранее. Банк по-прежнему полагает, что ФРС будет снижать ставку по одному разу в квартал начиная с четвертого квартала 2024 года. По его оценкам, цикл снижения завершится во втором квартале 2026 года.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу после того, как днем ранее американский рынок акций продемонстрировал отрицательную динамику на заявлениях главы ФРС Джерома Пауэлла. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 0,24%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК упал на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК снизился на 0,7%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка потерял 0,55%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в пятницу утром продолжили подъем, однако по итогам текущей недели, вероятнее всего, снизятся. Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составили $80,38 за баррель, что на 0,46% выше цены на закрытие прошлой сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,47 - до $80,01 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром поднялась на 0,41% и достигла $76,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии она выросла также на $0,41 - до $75,74 за баррель.

Неопределенность в отношении спроса на нефть в США и Китае является негативным фактором для рынка. Так, Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США на этой неделе сообщило, что потребление в стране в этом году снизится на 300 тыс. баррелей в сутки, в то время как ранее ожидался рост на 100 тыс. б/с. Кроме того, на трейдеров оказывают давление опасения относительно того, что крупнейшие ЦБ продолжат подъем процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией. Это может привести к замедлению темпов экономического роста в США и Европейском союзе.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 9 ноября выросла почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,326 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,892 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,07% и составил 106,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,04%, опустившись до 863,88 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Роснефть-002Р-03" (-0,81%), "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,26%) и "РЖД-001P-01R" (-0,23%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-02R" (+0,38%), "ГК Самолет БО-П12" (+0,24%) и "ГТЛК-001Р-03" (+0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 1-8-го квартальных купонов 2-летних облигаций серии 002P-12R на уровне 13,2% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 8 ноября за час без премаркетинга. Объем займа не раскрывается, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Техразмещение запланировано на 16 ноября.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 13 ноября начнет размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии 003P-01Р в объеме 3,2 млрд рублей. Цена доразмещения составит 97,95% от номинала (979,5 рубля). Основной выпуск 10-летних облигаций номинальным объемом 5 млрд рублей ГПБ размещал с 27 сентября по 31 октября. При этом банку удалось реализовать 37,4% эмиссии на 1 млрд 867,994 млн рублей. Ставка 1-7-го купонов была установлена на уровне 12% годовых, объявлена оферта с исполнением в марте 2027 года.

ООО "Интерлизинг" планирует 14 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-07 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 16,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 17,81% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости, в результате чего индикативная дюрация составит около 1,7 лет. Техразмещение запланировано на 16 ноября.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 14 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 002Р-02 с переменным купоном. Объем размещения будет указан позднее. Купоны по выпуску будут квартальными и переменными. Ориентир купонов - значение RUONIA плюс спред не выше 140 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 22 ноября.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) приняло решение по техническим причинам перенести размещение 2-летних облигаций серии БО-П11 объемом 5 млрд рублей на неопределенный срок. Сбор заявок на выпуск должен был пройти 9 ноября. Ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 15,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 16,14% годовых, купоны квартальные.

ООО "Хайтэк-интеграция" установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 150 млн рублей в июне 2022 года по ставке 24% годовых. Ставка 5-12-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой будет определяться в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску.

ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) приобрело по оферте 1 млн 62 тыс. 700 облигаций серии 001Р-04 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 21,25% займа. Десятилетний выпуск облигаций на 5 млрд рублей компания разместила в ноябре 2020 года по ставке квартального купона 7,5% годовых. Ставка текущего купона до погашения - 9,9% годовых.