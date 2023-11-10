Существенного потенциала для продолжения снижения доходностей ОФЗ нет - ПСБ

Существенного потенциала для продолжения снижения доходностей рублевых гособлигаций в ближайшее время нет, облигации с плавающей ставкой сохраняют оптимальный баланс соотношения риск/доходность, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"ЦБ обозначил горизонт удержания ключевой ставки на текущем уровне, что вызвало мини-ралли на рынке ОФЗ - кривая госбумаг снизилась на 25-35 б.п. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возврат инфляции к цели ЦБ РФ (вблизи 4%) к концу 2024 года потребует поддержания жесткой денежно-кредитной политики на протяжении нескольких кварталов. Таким образом, цикл снижения ставки может начаться уже во 2К24. Однако снижение ставки будет весьма плавным - по словам регулятора, в базовом сценарии ключевая ставка опустится ниже 10% только в 2025 году. Мы не видим существенный потенциал для продолжения снижения доходностей ОФЗ - в декабре рубль традиционно будет выглядеть слабее, а с 1К24 вновь возрастут потребности Минфина в госзаимствованиях. В текущей ситуации облигации с плавающей ставкой сохраняют оптимальный баланс в терминах "риск/доходность", - пишет эксперт.

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