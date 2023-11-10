Индексу Мосбиржи нужен убедительный катализатор для движения вверх - БКС Экспресс

Индексу Мосбиржи нужен убедительный катализатор для движения вверх, подъема котировок в отдельных бумагах может быть недостаточно для обеспечения устойчивого восстановления инструмента к максимумам в районе 3300 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Сезон квартальной отчетности дает повод для позитивных сюрпризов в отдельных акциях, что оказывает благоприятное влияние на рынок в целом. Инвесторы не спешат избавляться от бумаг, рассчитывая на новые драйверы. Цены на нефть в четверг перестали снижаться и показали скромный отскок. Попытка восстановления цен на нефть в сочетании с неожиданно щедрой рекомендацией дивидендов от "Газпром нефти" может вернуть интерес к бумагам нефтяных компаний (на горизонте 2024 года сектор остается привлекательным на фоне благоприятной конъюнктуры). Текущие цены уже далеки от пиков, но по-прежнему высоки и позволяют рассчитывать на хорошую прибыль нефтяников, - пишет аналитик в обзоре. - Индекс Мосбиржи три дня подряд торгуется в узком коридоре под уровнем 3250 пунктов. Консолидация перед сопротивлением, несмотря на ложный пробой, является хорошим техническим сигналом, поскольку говорит о сильной поддержке со стороны покупателей. Однако для пробоя и движения вверх нужен убедительный катализатор. Точечных скачков в отдельных бумагах может быть недостаточно, чтобы обеспечить устойчивое восстановление инструмента к максимумам в районе 3300 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.