Brent у $80,5 за баррель

Уолл-стрит упала на 0,7-0,9% в четверг. Фондовые индексы крупнейших стран АТР снижаются на торгах в пятницу. Нефть продолжает дорожать в пятницу утром.

Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов в четверг, трейдеры оценивали корпоративные отчеты, статданные и высказывания представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федрезерв доволен тем, как замедляется инфляция в Штатах, но еще не уверен, что процентные ставки достаточно высоки для ее возврата к целевым 2%, заявил в четверг глава центробанка Джером Пауэлл на мероприятии Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы знаем, что дальнейший прогресс на пути к нашей цели в 2% не гарантирован, - сказал он. - Инфляция уже несколько раз показывала, что может менять направление движения".

По словам Пауэлла, американский ЦБ будет принимать решения осторожно, но при необходимости без колебаний вновь повысит ставки. При этом ФРС сейчас не ориентируется на рост доходности долгосрочных облигаций, добавил Пауэлл.

В свою очередь президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби в интервью The Wall Street Journal отметил, что ФРС необходимо внимательно следить за влиянием роста доходности долгосрочных облигаций на экономику и не допустить, чтобы оно привело к ее охлаждению в следующем году сильнее ожиданий.

Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин, однако, заявил, что не считает динамику доходности долгосрочных US Treasuries полезным индикатором при выборе политики процентных ставок. В ходе вебкаста, посвященного перспективам экономики и денежно-кредитной политики (ДКП), он также сказал, что пока неясно, требуется ли дальнейшее ужесточение ДКП.

Между тем Goldman Sachs повысил на 50 базисных пунктов прогноз нижней точки цикла снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) и теперь ожидает так называемую конечную ставку (terminal rate) в диапазоне 3,5-3,75%, а не 3-3,25%, как прогнозировалось ранее.

Банк по-прежнему полагает, что ФРС будет снижать ставку по одному разу в квартал начиная с четвертого квартала 2024 года. По его оценкам, цикл снижения завершится во втором квартале 2026 года.

Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 3 тыс. и составило 217 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 220 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста до 218 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Акции Maplebear Inc., оператора сервиса доставки продуктов Instacart, подешевели на 10,1% на торгах в четверг. В третьем квартале компания зафиксировала чистый убыток в размере $2 млрд, потратив $2,6 млрд на выплаты сотрудникам в виде опционов на акции.

Сервис заказа такси Lyft Inc. (SPB: LYFT) также получил чистый убыток в июле-сентябре. Хотя он сократился до $12,1 млн с $422,2 млн за аналогичный период предыдущего года, это не оказало достаточной поддержки котировкам бумаг эмитента - они снизились на 6%.

Рыночная стоимость финтех-компании Bill Holdings упала на 9,9% после того, как она опровергла сообщения СМИ о приближающейся покупке поставщика цифровых платежных решений Melio Payments в рамках сделки на $1,95 млрд.

Оператор сети кинотеатров AMC Entertainment (SPB: AMC) объявил о намерении разместить акции на сумму до $350 млн по рыночным ценам. Средства, полученные от допэмиссии, будут направлены на погашение долга, а также на общекорпоративные нужды. Бумаги компании рухнули в цене на 13,7%, несмотря на позитивную отчетность за третий квартал.

Капитализация Beyond Meat (SPB: BYND), напротив, повысилась на 2,6%. Производитель растительных заменителей мяса сократил чистый убыток в минувшем квартале более чем на 30%.

Аэрокосмическая Virgin Galactic (SPB: SPCE) в июле-сентябре сократила чистый убыток до $105 млн со $146 млн, а ее выручка выросла более чем вдвое. Прогноз компании на текущий квартал превзошел ожидания рынка, ее бумаги подорожали на 19,2%.

Рыночная стоимость Walt Disney Co. (SPB: DIS) увеличилась на 6,9%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа нарастила чистую прибыль в четвертом финквартале в 1,6 раза, выручку - на 5%. Кроме того, на цену ее акций положительно повлияли новости о приостановке забастовки голливудских актеров, чей профсоюз достиг предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP).

Акции двух других медиагигантов - Paramount Global (SPB: PARA) и Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA) - прибавили в цене 2,6%.

Tapestry (SPB: TPR), которой принадлежат модные бренды Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, незначительно нарастила выручку в первом квартале 2024 фингода, но она оказалась хуже ожиданий рынка - $1,51 млрд против $1,54 млрд. Чистая прибыль почти не изменилась и составила $195 млн, а скорректированная превзошла консенсус-прогноз. Капитализация компании выросла на 3%.

General Mills Inc. (SPB: GIS), один из крупнейших производителей продуктов питания в США, договорился о покупке производителя витаминно-минеральных добавок для домашних животных Fera Pets за неназванную сумму. Акции General Mills подорожали на 0,4%.

Производитель обуви Wolverine World Wide (SPB: WWW) сообщил об ускорении трансформации бизнеса, которая должна позволить ему сэкономить $215 млн в год, в том числе за счет сокращения штата. Масштабы увольнений не раскрываются, но известно, что компания консолидирует свою коммерческую структуру в Северной Америке (рынки США и Канады). Котировки бумаг Wolverine повысились на 4,2%.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 0,8% после сообщения STAR Market Daily со ссылкой на источники о том, что чипмейкер разработал три новых процессора для китайского рынка и может представить их уже на следующей неделе.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг снизился на 0,65% и составил 33891,94 пункта.

Standard & Poor''s 500 упал на 0,81% - до 4347,35 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 0,94% и составил 13521,45 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу после того, как днем ранее американский рынок акций продемонстрировал отрицательную динамику на заявлениях главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Он сказал, что Федрезерв без колебаний снова поднимет процентные ставки, если сочтет это целесообразным. ФРС довольна тем, как замедляется инфляция в стране, но еще не уверена, что ставки достаточно высоки для ее возврата к целевым 2%

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК уменьшился на 0,3%.

Цена акций SoftBank Group упала на 9%. Инвестиционно-технологическая компания завершила второй финквартал (июль-сентябрь) с чистым убытком из-за инвестиционных потерь, в основном связанных с американской WeWork. При этом аналитики ожидали, что она получит прибыль.

Honda Motor в первом полугодии 2024 финансового года, которое завершилось в сентябре, увеличил чистую прибыль в 1,8 раза, однако результат не оправдал прогнозов. Бумаги автопроизводителя дешевеют на 4,2%.

Чистая прибыль Nissan Motor во втором финквартале подскочила в 11 раз, что существенно превзошло ожидания аналитиков. Однако это было обусловлено тем, что на прошлогодние результаты сильное негативное влияние оказал уход автопроизводителя из России. Котировки акций автопроизводителя опустились на 4,3%.

Кроме того, снижается стоимость таких крупных компаний, как Fast Retailing (-0,8%), Sony Group (-2.1%), Nintendo (-2,9%), Toyota Motor (-0,4%), Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) (-0,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК уменьшился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%.

В число лидеров снижения на Гонконгской фондовой бирже входят акции чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp., подешевевшие на 7,1%, операторов казино Galaxy Entertainment Group и Sands China (SPB: 1928) - на 7,1% и 5,2% соответственно, а также интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,7% и 3,5%.

Также существенно опустилась стоимость ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - соответственно на 2,9% и 3,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК снизился на 0,7%.

Котировки акций сталелитейной Posco уменьшились на 2,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,2%, авиакомпании Korean Air Lines - на 1,4%.

При этом цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 0,3%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,7%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка потерял 0,55%.

В том числе котировки акций производителей цветных металлов Chalice Mining и Pilbara Minerals упали на 7,4% и 5,9% соответственно, Appen, работающей в сфере ИИ, - на 6%.

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,7% и 0,3% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу утром продолжили подъем, однако по итогам текущей недели, вероятнее всего, снизятся, пишет Trading Economics.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:00 мск составляют $80,5 за баррель, что на $0,49 (0,6%) выше цены на закрытие прошлой сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,47 - до $80,01 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром поднялась на $0,37 (0,5%) и составляет $76,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии она выросла на $0,41 - до $75,74 за баррель.

Неопределенность в отношении спроса на нефть в США и Китае является негативным фактором для рынка. Так, Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США на этой неделе сообщило, что потребление в стране в этом году снизится на 300 тыс. баррелей в сутки, в то время как ранее ожидался рост на 100 тыс. б/с.

Кроме того, на трейдеров оказывают давление опасения относительно того, что крупнейшие ЦБ продолжат подъем процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией. Это может привести к замедлению темпов экономического роста в США и Европейском союзе.

Фундаментальные показатели нефтяного рынка не указывают на надвигающийся кризис поставок, хотя риски перебоев остаются выше, чем они были до нападения ХАМАС на Израиль, заявил вице-президент S&P Global Commodity Insights Джим Буркхард, слова которого приводит MarketWatch.