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10 ноября 2023 года 09:16

"Финам" рекомендует покупать акции HKEx с прогнозной ценой на уровне HKD352,2

"Финам" рекомендует покупать акции оператора Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с прогнозной стоимостью на уровне 352,2 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы эмитента. Ожидаем, что китайские акции благодаря своей дешевизне, а также прогнозам ускорения темпов роста экономики КНР и мягкой ДКП в стране будут постепенно восстанавливать привлекательность в глазах международных инвесторов. И HKEx, позволяющая иностранцам совершать операции с акциями компаний КНР, торгующимися как в Гонконге, так и на биржах материкового Китая, будет выигрывать от этого. Считаем, что акции HKEx обладают неплохим потенциалом роста от текущих уровней.", - указывает заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. - одна крупнейших биржевых площадок мира. Компания проводит торги широким спектром финансовых инструментов, обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание, предоставляет информационно-аналитические услуги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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