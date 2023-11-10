"Финам" рекомендует покупать акции HKEx с прогнозной ценой на уровне HKD352,2

"Финам" рекомендует покупать акции оператора Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с прогнозной стоимостью на уровне 352,2 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы эмитента. Ожидаем, что китайские акции благодаря своей дешевизне, а также прогнозам ускорения темпов роста экономики КНР и мягкой ДКП в стране будут постепенно восстанавливать привлекательность в глазах международных инвесторов. И HKEx, позволяющая иностранцам совершать операции с акциями компаний КНР, торгующимися как в Гонконге, так и на биржах материкового Китая, будет выигрывать от этого. Считаем, что акции HKEx обладают неплохим потенциалом роста от текущих уровней.", - указывает заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. - одна крупнейших биржевых площадок мира. Компания проводит торги широким спектром финансовых инструментов, обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание, предоставляет информационно-аналитические услуги.

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