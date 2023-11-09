Рынок акций РФ в четверг просел вслед за нефтью, обновила пик "Газпром нефть" на новостях о дивидендах

Москва. 9 ноября. Рынок акций РФ в четверг умеренно просел из-за упавшей накануне нефти, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; обновили максимумы акции "Газпром нефти" (+4,3%) на новостях о дивидендах за 9 месяцев, также подросли бумаги "Ростелекома" на квартальном отчете.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3239,92 пункта (-0,2%, днем индекс опускался в район 3220 пунктов), индекс РТС - 1108,87 пункта (-0,4%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 4,3%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 92,05 рубля (+0,04 рубля), утром курс проседал в район 91,7 руб./$1.

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Выручка VK (MOEX: VKCO) (-1,8%) в III квартале 2023 года составила 33 млрд рублей, что на 37% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила компания. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики прогнозировали выручку в размере 32,08 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2023 года выручка VK увеличилась на 37% и достигла 90,3 млрд рублей.

Подорожали акции "Газпром нефти" (до 849,05 рубля), "Ростелекома" (+1,2% и +1,9% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 82,94 рубля на акцию, при том, что рынок прогнозировал их на уровне 56,8 рубля. Как сообщила компания, реестр для получения дивидендов "Газпром нефти" предполагается закрыть 27 декабря. Дивидендная доходность бумаг "Газпром нефти" составит порядка 10% годовых.

ПАО "Ростелеком" по итогам III квартала 2023 года нарастило выручку на 14% (до 173,9 млрд рублей), чистую прибыль - на 58% (до 13,6 млрд рублей), сообщила компания.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, акции "Ростелекома" выросли после публикации сильных результатов компании по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года. Основным позитивным фактором для финансовых результатов "Ростелеком" стал рост в сегменте цифровых услуг и мобильной связи. Долговая нагрузка "Ростелекома" остается невысокой - показатель отношения чистого долга к OIBDA был равен за 9 месяцев текущего года только 1,8, что является для отрасли телекоммуникаций очень невысоким значением.

Дополнительным фактором роста котировок акций "Ростелекома" является также осуществление отложенной на год выплаты дивидендов по итогам 2022 года в размере 5,4465 руб. на акцию каждого типа, дата закрытия реестра - 1 декабря (успеть купить акции, чтобы получить дивиденды, нужно не позднее 30 ноября), напомнила аналитик.

В пятницу индекс Мосбиржи покажет движение в коридоре 3200-3300 пунктов, считает Мильчакова.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ просел из-за фиксации прибыли инвесторами в отсутствие выраженных драйверов для роста. Рубль предпринимал попытки укрепления, в то время как нефть Brent в четверг смогла отыграть ценовой рубеж $80 за баррель, умеренно отскочив вверх.

Внешний фон был смешанный - азиатские биржи просели, в то время как в Европе настроения были более оптимистичными. Потребительские цены в Китае (ИПЦ) продолжили падать в октябре, что на рынках связывают с борьбой Пекина с неравномерным постковидным восстановлением. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за минувшую неделю немного превысило ожидания.

В пятничные дни покупатели склонны переносить покупки на начало будущей недели из опасений реализации какого-либо значимого негатива в выходные. Вместе с тем, если отскок цен на нефть получит развитие, можно рассчитывать на умеренно позитивную динамику торгов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 10 ноября - 3200-3300 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, слабая нефть и прогнозы ЦБ РФ по ставке сработали демотиваторами покупок российских акций в четверг.

"Южуралзолото" планирует провести первичное размещение акций на "Московской бирже" до конца ноября. Однако объем размещения предполагается до 5% акций компании. VK отчиталась о росте выручки по МСФО за 9 месяцев на 37%, основным источником роста стала онлайн-реклама (+47%, до 55,4 млрд руб.). "Ростелеком" также порадовал отчетностью.

Однако более значимым для рынка стали не отчеты, а очередные предсказания от ЦБ РФ. Глава регулятора Эльвира Набиулина заявила в рамках совместного заседания комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений ДКП в 2024-2026 годах, что ЦБ не исключает еще одного повышения ставки до конца текущего года, а смягчение ДКП может начаться в 2024 году на фоне замедления инфляции. В любом случае, на период до полугода жесткая ДКП может сохраниться. По прогнозу ЦБ РФ, ключевая ставка может снизиться ниже 10% лишь в 2025 году. Эльвира Набиуллина полагает, что возвращение инфляции к 4% потребует сохранения жесткой ДКП в течение нескольких кварталов. В любом случае, считает Кочетков, в ближайшие кварталы рынок акций будет конкурировать с депозитами и рынком облигаций по доходности.

Нефть в четверг пыталась ликвидировать распродажи предыдущих дней. Вопрос даже не в росте запасов в США, который оказался самым крупным с февраля текущего года. Минэнерго США ждет уже спада спроса на 300 тыс. б/с вместо 100 тыс. б/с прироста спроса в текущем году, отмечает аналитик.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Якова Яковлева, подъем рынка акций сейчас осложнен снижением цен на нефть, а также усилившимся перетоком активов из акций в более консервативные финансовые инструменты на фоне роста их доходностей после повышения ключевой ставки ЦБ РФ, считает он.

Отчет VK по МСФО за 9 месяцев оказался сильным, но в рамках ожиданий. Компания остается одним из бенефициаров ухода иностранных компаний с российского рекламного рынка. Лучше рынка в четверг выглядел телекоммуникационный сектор за счет роста акций "Ростелекома" на фоне сильных финансовых результатов за 9 месяцев. Хуже рынка торговались металлургический и потребительский секторы, отметил Яковлев.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,03%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), подросла Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,6-1%), однако "минусуют" Штаты (индексы к 18:50 МСК просели на 0,1-0,3%).

Трейдеры оценивают статданные из КНР, показавшие более существенное, чем ожидалось, снижение потребительских цен в стране в прошлом месяце, и продолжающееся падение цен производителей. Это подогревает ожидания смягчения монетарной политики НБК.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в октябре уменьшились на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в опубликованном в четверг отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что дефляция составит 0,1%.

Возврат Китая к дефляции показывает, что меры поддержки экономики, реализуемые Пекином, не стимулируют потребительские расходы в достаточной мере, отмечает Market Watch.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,6% в годовом выражении (-2,5% в сентябре). Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,7%. Цены производителей в КНР опускаются в годовом выражении уже 13 месяцев подряд.

На нефтяном рынке цены в четверг корректируются после падения накануне до минимумов с середины июля на опасениях ослабления спроса на энергоресурсы.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,37 за баррель (+2,3% и -2,5% в среду), декабрьская цена WTI - $77,04 за баррель (+2,3% и -2,6% накануне).

Негативом для рынка стали данные Американского института нефти (API), показавшие недельный рост запасов нефти в США на 11,9 млн баррелей - максимально с первой недели 2023 года. Официальных данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране на этой неделе публиковаться не будет. Минэнерго отложило выпуск этих сведений ввиду проведения плановой модернизации информационных систем. Следующий отчет о запасах в Штатах будет обнародован 15 ноября.

Во "втором эшелоне" снизились акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-8,1%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-6,3%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-6,3%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-6,2%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-5,9%).

Совет директоров "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-5,6%, до 72,7 рубля) утвердил цену размещения дополнительных обыкновенных акций в размере 9,3 рубля за бумагу, сообщила компания в среду вечером по итогам заседания совета. Размещение дополнительного выпуска акций пройдет в период 9-22 ноября. Ранее сообщалось, что ОВК планирует разместить по открытой подписке 12,5 млрд дополнительных акций номиналом 1 рубль каждая.

Выросли акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+9,9%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+6,4%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+5,7%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+4,9%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,8%), бумаги ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+4,5%).

Акции "Софтлайна" (MOEX: SOFL) (+4%) поддержал отчет за III квартал: оборот компании вырос на 52,3% в годовом выражении (до 22,1 млрд рублей), скорректированная EBITDA составила 610 млн рублей против отрицательного показателя в III квартале 2022 года. Рентабельность по показателю составила 2,8%.

Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-0,1%) по МСФО за девять месяцев 2023 г. снизилась на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15,84 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 119,86 млрд руб. (+14,3%).

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,1%) в январе-сентябре 2023 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 4,1 млрд рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в отчете компании. Выручка снизилась на 1,7% - до 72,5 млрд рублей.

Подросли акции "Мечела" (+1%) при объеме торгов более 11,022 млрд рублей.

Совет директоров "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,7%, до 6865 рублей) по итогам рассмотрения отчетности за 9 месяцев рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в 291 руб. на акцию, закрытие реестра 25 декабря, сообщила компания. Общая сумма выплат может составить 37,7 млрд руб. - на уровне 100% скорректированного FCF компании за II и III кварталы.

Объявленные дивиденды оказались выше ожиданий аналитиков. Учитывая рекомендованные, но не выплаченные дивиденды за II квартал в размере 126 руб. на акцию, выплаты за III квартал составят 165 руб. на акцию (прогнозы находились в диапазоне 104-160 руб. на акцию). За I квартал этого года "ФосАгро" выплатила 264 рубля на акцию, всего - 34,2 млрд рублей, что составило почти 80% свободного денежного потока (FCF) компании за I квартал.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 41,68 млрд рублей (из них 6,84 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,67 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,01 млрд рублей на акции "Газпрома").