Рубль завершил торги четверга незначительным понижением к доллару и евро в ожидании дальнейших сигналов к движению

Москва. 9 ноября. Доллар США и евро слегка подросли, китайский юань незначительно подешевел на Московской бирже по итогам торгов четверга. Рубль немного подешевел к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Курс доллара США составил 92,04 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,66 руб./EUR1, подорожав на 14,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,74 копейки, до 95,02 руб. Курс китайского юаня опустился на 2,4 копейки, до 12,6 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подешевел к доллару и евро по итогам торгов четверга, при этом слабо укрепился к китайскому юаню. Поддержку рублю продолжали оказывать последние заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая, в том числе, заявила, что возврат инфляции к цели ЦБ РФ - вблизи 4% - к концу 2024 года потребует поддержания жесткой денежно-кредитной политики на протяжении нескольких кварталов.

Об этом Набиуллина сообщила в четверг на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовой политике, по бюджету и налогам и по экономической политике. Она также подтвердила сигнал на декабрьское заседание совета директоров ЦБ по ДКП, отметив, что решение будет зависеть от поступающих данных по инфляции и динамике кредитования на фоне уже предпринятых ранее регулятором шагов.

Также она отметила, что когда будет наблюдаться устойчивое ослабление инфляции, то регулятор сможет перейти к постепенному снижению ключевой ставки. "Если ситуация будет развиваться по нашему базовому прогнозу, то ключевая ставка опустится ниже 10% в 2025 году, а в 2026 году она стабилизируется на тех уровнях, которые мы оцениваем как нейтральные. Наша оценка сейчас - это 6-7%, то есть это в 2026 году", - пояснила она.

Кроме того, внимание трейдеров в четверг было направлено на динамику американской валюты на глобальном рынке, котировки которой подрастали в ожидании очередного выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Накануне Пауэлл выступил на открытии конференции, приуроченной к 100-летней годовщине создания подразделения исследований и статистики (R&S) ФРС, которое готовит экономические и финансовые данные, а также аналитику для совета управляющих американского ЦБ. Однако в своем выступлении он не касался вопросов денежно-кредитной политики и экономики.

В четверг он примет участие в панельной дискуссии в рамках 24-й научно-исследовательской конференции имени Жака Полака.

Заявления других представителей Федрезерва на этой неделе показали сохранение опасений в отношении перспектив инфляции.

Так, член совета управляющих ФРС Мишель Боуман по-прежнему считает, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики американского ЦБ необходимо, чтобы вернуть инфляцию в США к целевому показателю в 2%.

"В четверг курс пары "доллар-рубль" стабилизировался у отметки 92 руб./$1. Похоже, что меры, принятые ранее правительством, сбалансировали спрос и предложение на валютном рынке. Заявление председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о возобновлении со следующего года регулярных операций с валютой по бюджетному правилу и о реализации отложенных покупок пока никак не повлияло на курс рубля. Мы полагаем, что в текущих условиях пара "доллар-рубль" в ближайшее время продолжит торговаться в широком диапазоне 90-94 руб./$1, колеблясь в зависимости от соотношения спроса и предложения крупных игроков в моменте", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"Российская валюта вернулась в район 92 по отношению к доллару США. На российском валютном рынке сохраняется стратегический перевес в пользу рубля. Поддержку национальной валюте оказывает жесткая монетарная политика, которая приводит к снижению общего спроса, в том числе, на импортные товары. Также повышает привлекательность вложений в российские активы. Дополнительный импульс роста национальной валюты в текущем месяце также может дать налоговый период, но ближе к концу ноября. В этом месяце пик выплат придется на 27 число. Слабая динамика на нефтяном рынке будет оказывать сдерживающий эффект, но пока нет предпосылок для того, чтобы она могла развернуть тренд в сторону ослабления рубля на российском валютном рынке", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть активно растут вечером в четверг на фоне ослабления доллара США.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $81,1 за баррель, что на 1,94% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,77%, до $76,67 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, понижается на 0,2% в ходе торгов в четверг, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 ноября на 27,07 копейки, до 91,9266 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,27 копейки, до 98,4076 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 29,48 копейки по отношению к среде и составил 91,9052 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 20,59 копейки и составил 91,956 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 311,98 млн, из которых $397,477 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $914,503 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 11,88 копейки, до 98,366 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, поднялся на 9,44 копейки, до 98,444 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR475,388 млн, из которых EUR128,871 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR346,517 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ в четверг провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 1 трлн 579,2 млрд рублей) в среднем по ставке 14,83% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 ноября поднялась на 7 базисных пунктов - до 14,25% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 6 базисных пунктов - до 13,51% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 12,52% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 10,18% годовых.