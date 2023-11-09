Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение UST

Москва. 9 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 62,93% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 9,97% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели на 5 базисных пунктов - до 68,14% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 8,95% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 7 базисных пунктов). Вместе с тем котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году выросли за день на 90 базисных пунктов, составив 32,1% от номинала (доходность снизилась на 41 базисный пункт, до 16,86% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 3 базисных пункта - до 55,01% от номинала (доходность увеличилась на 9 базисных пунктов, составив 31,78% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене за день на 3 базисных пункта - до 53,81% от номинала (их доходность увеличилась на 4 базисных пункта и составила 23,85% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 16 базисных пунктов, подорожав до 50,12% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта, составив 19,27% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 11 базисных пунктов, составив 65,7% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 9 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг умеренное снижение, отыгрывая новую порцию опубликованных в США статданных и прогнозы относительно дальнейшей динамики процентной ставки ФРС.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 3 тыс. и составило 217 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 220 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста до 218 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Между тем Goldman Sachs повысил на 50 базисных пунктов прогноз нижней точки цикла снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) и теперь ожидает так называемую конечную ставку (terminal rate) в диапазоне 3,5-3,75%, а не 3-3,25%, как прогнозировалось ранее. Банк по-прежнему полагает, что ФРС будет снижать ставку по одному разу в квартал начиная с четвертого квартала 2024 года. По его оценкам, цикл снижения завершится во втором квартале 2026 года.

Кроме того, участники рынка ждут очередного выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Накануне Пауэлл выступил на открытии конференции, приуроченной к 100-летней годовщине создания подразделения исследований и статистики (R&S) ФРС, которое готовит экономические и финансовые данные, а также аналитику для совета управляющих американского ЦБ. Однако в своем выступлении он не касался вопросов денежно-кредитной политики и экономики. В четверг он примет участие в панельной дискуссии в рамках 24-й научно-исследовательской конференции имени Жака Полака.