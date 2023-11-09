Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ОГК-2 на уровне "продавать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "ОГК-2" на уровне "продавать" на фоне слабых результатов компании за 3К23 по МСФО, отмечается в комментарии аналитика Матвея Тайца.

"Представленные результаты "ОГК-2" за 3К23 по МСФО мы оцениваем как слабые: рост выручки составил 13,8% г/г, а сама выручка - 41,3 млрд руб., при этом показатель EBITDA уменьшился на 13,7%, а чистая прибыль - на 22,8%, до 3,5 млрд руб., - пишет эксперт. - Снижение рентабельности в отчетном квартале связано с ростом операционных денежных затрат на 23,3% г/г до 33,3 млрд руб., в том числе увеличением расходов на топливо до 23,6 млрд руб. (+28,5% г/г). На наш взгляд, результаты квартала имеют второстепенное значение с точки зрения отношения к бумаге, так как до сих пор не известны детали размещения акций дополнительной эмиссии, утвержденной собранием акционеров в октябре. Тем не менее результаты могут негативно повлиять на настроение инвесторов".

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