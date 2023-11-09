Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Biogen до $300

Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Biogen Inc. до $300, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова.

"Biogen отчиталась за третий квартал лучше консенсуса ожиданий, - констатирует эксперт. - Скорректированная прибыль биотеха на акцию составила $4,36, превысив средние прогнозы на 9,8%. Основной портфель не преподнес сюрпризов. Менеджмент по-прежнему сосредоточен на реализации программы Fit for Growth и обновлении пайплайна. В этой связи динамика расходов отражает некоторые успехи, достигнутые в осуществлении указанных стратегий. Гайденс скорректирован в рамках корпоративных обновлений, произошедших в отчетном периоде. Учитывая сохраняющуюся неопределенность среднесрочных коммерческих перспектив Leqembi, мы корректируем целевую цену до $300 и сохраняем рекомендацию "покупать".

Biogen - крупная биотехнологическая корпорация, специализирующаяся на разработке препаратов для лечения неврологических и нейродегенеративных заболеваний.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.