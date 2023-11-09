"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции Ozon с целью 3000 руб. за штуку" с инвестиционным горизонтом на декабрь 2023 года. Цена входа - рыночная текущая, потенциальная доходность - 12%, сообщается в комментарии.

"Исходя из технического анализа, мы ожидаем позитивную динамику акций, которая будет подкреплена хорошим отчетом во второй половине ноября, - пишут аналитики. - В позитивном сценарии потенциальная цена на акции может составить 3000 рублей, превысив свои недавние максимумы. Потенциальная доходность в таком случае, по нашему мнению, может составить 12% на горизонте до трех месяцев. К рискам относится неточность технического анализа, а также слабые финансовые результаты".

OZON - одна из крупнейших платформ электронной коммерции в России.

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