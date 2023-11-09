Рубль днем слабо колеблется от плюса к минусу в основных парах в ожидании дальнейших сигналов к движению

Москва. 9 ноября. Доллар США и евро немного повышаются, китайский юань слегка дешевеет на Московской бирже днем в четверг, в целом основные мировые валюты слабо колеблются от минуса к плюсу. Рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Курс доллара США составил 92,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10,75 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,53 руб./EUR1, подорожав на 1 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,4 копейки, до 95,01 руб. Курс китайского юаня опустился на 1,2 копейки, до 12,6 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов, слабо укрепляется к китайскому юаню. Поддержку рублю продолжают оказывать заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая заявила, что возврат инфляции к цели ЦБ РФ - вблизи 4% - к концу 2024 года потребует поддержания жесткой денежно-кредитной политики на протяжении нескольких кварталов.

Об этом Набиуллина сообщила в четверг на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовой политике, по бюджету и налогам и по экономической политике. Она также подтвердила сигнал на декабрьское заседание совета директоров ЦБ по ДКП, отметив, что решение будет зависеть от поступающих данных по инфляции и динамике кредитования на фоне уже предпринятых ранее регулятором шагов.

"Чтобы вернуть инфляцию к цели в конце 2024 года нам придется поддерживать жесткую денежно-кредитную политику в течение нескольких кварталов. Темп роста кредитования замедлится, но в следующем году, по нашему прогнозу, темпы кредитования останутся положительными, то есть продолжат вносить вклад в развитие экономики", - сказала председатель Центробанка.

Также она отметила, что когда будет наблюдаться устойчивое снижение инфляции, то регулятор сможет перейти к постепенному снижению ключевой ставки. "Если ситуация будет развиваться по нашему базовому прогнозу, то ключевая ставка опустится ниже 10% в 2025 году, а в 2026 году она стабилизируется на тех уровнях, которые мы оцениваем как нейтральные. Наша оценка сейчас - это 6-7%, то есть это в 2026 году", - пояснила она.

Кроме того, внимание трейдеров в четверг направлено на динамику американской валюты на глобальном рынке, котировки которой подрастают в ожидании очередного выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Накануне Пауэлл выступил на открытии конференции, приуроченной к 100-летней годовщине создания подразделения исследований и статистики (R&S) ФРС, которое готовит экономические и финансовые данные, а также аналитику для совета управляющих американского ЦБ. Однако в своем выступлении он не касался вопросов денежно-кредитной политики и экономики.

В четверг он примет участие в панельной дискуссии в рамках 24-й научно-исследовательской конференции имени Жака Полака.

Заявления других представителей Федрезерва на этой неделе показали сохранение опасений в отношении перспектив инфляции.

Так, член совета управляющих ФРС Мишель Боуман по-прежнему считает, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики американского ЦБ необходимо, чтобы вернуть инфляцию в США к целевому показателю в 2%.

"На российском валютном рынке наблюдается ползущая динамика укрепления рубля. Поддержку национальной валюте оказывает жесткая монетарная политика, которая приводит к снижению общего спроса, в том числе, на импортные товары. Также повышает привлекательность вложений в российские активы. Потенциальным негативным фактором, который будет сдерживать укрепление национальной валюты может стать нефть, которая за последнее время значительно снизилась и имеет потенциал к дальнейшему снижению", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"В среду рубль укреплялся. В целом на текущей короткой неделе активность на валютном рынке заметно не растет, а падение нефтяных цен ниже психологического уровня в $80 за баррель пока не ведет к существенному спекулятивному давлению на рубль. Сегодня курс может попробовать остаться ниже 92 руб./$1, но дальнейшее существенное укрепление российской валюты на этой неделе может быть пока затруднительным", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть растут днем в четверг, трейдеры продолжают следить за развитием конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $80,02 за баррель, что на 0,62% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,56%, до $75,75 за баррель.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после 10 часов штурма захватила ключевой пост группировки ХАМАС в западной части Джебалии на севере сектора Газа, сообщает в четверг The Times of Israel.

Накануне министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что ЦАХАЛ не ставит ограничений по срокам проведения наземной операции в секторе Газа.

ЦБ РФ в четверг провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 1 трлн 579,2 млрд рублей) в среднем по ставке 14,83% годовых.