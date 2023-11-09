Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Мосэнерго

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций "Мосэнерго" на фоне слабых результатов компании за 3К23, сообщается в комментарии аналитика Матвея Тайца.

"Мосэнерго" отчиталась за 3К23 по МСФО, показав слабые результаты. Несмотря на рост выручки на 8,1% г/г до 39,2 млрд руб., EBITDA упала на 75,1% г/г до 690 млн руб. Чистый убыток увеличился в 3,7 раза в годовом сопоставлении до 4,8 млрд руб. Денежные затраты у "Мосэнерго" выросли на 15% г/г до 38,5 млрд руб., при этом затраты на топливо увеличились на 11,6% г/г до 24,6 млрд руб. Амортизационные отчисления выросли на 45,1% г/г до 8,2 млрд руб., что увеличило чистый убыток. В связи со слабыми финансовыми результатами мы можем пересмотреть прогнозы по компании в сторону понижения", - пишет эксперт инвестбанка.

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