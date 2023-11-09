Новый выпуск бондов РусАла интересен для инвесторов - "КИТ Финанс Брокер"

Новый выпуск юаневых облигаций "РусАла" серии БО-001P-05 может быть интересен для инвесторов, отмечается в обзоре "КИТ Финанс Брокер".

"10 ноября "РусАл" разместит выпуск облигаций серии БО-001P-05 на 600 млн юаней. Ставка 1-5 купонов установлена на уровне 6,7% годовых. Срок обращения - 2,5 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1000 юаней. Цена размещения - 100% от номинала. Купонный период - 182 дня. Расчеты по облигациям будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат по решению Эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ. Учитывая укрепление рубля по отношению к юаню, выпуск "РусАла" может быть интересен. Можно зафиксировать доходность, а также получить положительную переоценку при девальвации рубля", - пишут аналитики инвесткомпании.

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