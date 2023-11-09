Дивиденды Ростелекома могут подтолкнуть котировки акций к годовому пику - "Велес Капитал"

Дивиденды "Ростелекома" могут подтолкнуть котировки его акций к годовому пику, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Ростелеком" объявил об итоговых дивидендах за 2022 год в размере 5,4465 руб. на оба типа акций с доходностью около 7-7,5% (закрытие реестра 1 декабря и собрание акционеров 20 ноября), - отмечает эксперт. - С технической точки зрения обыкновенные акции "Ростелекома" смотрятся умеренно позитивно и развивают среднесрочное повышение, располагаясь недалеко от максимума текущего года 79,88 руб. Бумаги на этой неделе вернулись выше 76,50 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на неплохие шансы скорого тестирования долгосрочного сопротивления 80 руб. и обновления годового пика с перспективой развития роста к 82 руб. и 84 руб. (максимумы с января 2022 года) перед закрытием дивидендного реестра. Акции "Ростелекома" на данный момент дают самую высокую на рынке РФ дивидендную доходность, что по умолчанию увеличивает их привлекательность. Сильные финансовые результаты за III квартал также позволяют надеяться на дивиденды по итогам текущего года".

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