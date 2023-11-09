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Главная / Мнения аналитиков / Дивиденды Ростелекома могут подтолкнуть котировки акций к годовому пику - "Велес Капитал"
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09 ноября 2023 года 16:03
Дивиденды Ростелекома могут подтолкнуть котировки акций к годовому пику - "Велес Капитал"
Дивиденды "Ростелекома" могут подтолкнуть котировки его акций к годовому пику, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Ростелеком" объявил об итоговых дивидендах за 2022 год в размере 5,4465 руб. на оба типа акций с доходностью около 7-7,5% (закрытие реестра 1 декабря и собрание акционеров 20 ноября), - отмечает эксперт. - С технической точки зрения обыкновенные акции "Ростелекома" смотрятся умеренно позитивно и развивают среднесрочное повышение, располагаясь недалеко от максимума текущего года 79,88 руб. Бумаги на этой неделе вернулись выше 76,50 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на неплохие шансы скорого тестирования долгосрочного сопротивления 80 руб. и обновления годового пика с перспективой развития роста к 82 руб. и 84 руб. (максимумы с января 2022 года) перед закрытием дивидендного реестра. Акции "Ростелекома" на данный момент дают самую высокую на рынке РФ дивидендную доходность, что по умолчанию увеличивает их привлекательность. Сильные финансовые результаты за III квартал также позволяют надеяться на дивиденды по итогам текущего года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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09 ноября 2023 года 19:43
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.09 ноября 2023 года 19:41
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.09 ноября 2023 года 19:09
Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение UST
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.09 ноября 2023 года 19:04
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.09 ноября 2023 года 18:35
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.09 ноября 2023 года 18:15
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Biogen Inc. до $300, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова. "Biogen отчиталась за третий квартал лучше консенсуса ожиданий, - констатирует эксперт. - Скорректированная прибыль... читать дальше
.09 ноября 2023 года 17:55
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Biogen Inc. с целевой ценой $338,2 и потенциалом роста 45% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. Американская биотехнологическая компания Biogen отчиталась по итогам третьего квартала, отмечает аналитик Зарина Саидова.... читать дальше
.09 ноября 2023 года 17:32
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.09 ноября 2023 года 17:03
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций "Мосэнерго" на фоне слабых результатов компании за 3К23, сообщается в комментарии аналитика Матвея Тайца. "Мосэнерго" отчиталась за 3К23 по МСФО, показав слабые результаты. Несмотря на рост выручки на 8,1% г/г до 39,2 млрд... читать дальше
.09 ноября 2023 года 16:34
Новый выпуск юаневых облигаций "РусАла" серии БО-001P-05 может быть интересен для инвесторов, отмечается в обзоре "КИТ Финанс Брокер". "10 ноября "РусАл" разместит выпуск облигаций серии БО-001P-05 на 600 млн юаней. Ставка 1-5 купонов установлена на уровне 6,7% годовых. Срок обращения - 2,5 года.... читать дальше
.09 ноября 2023 года 15:55
Рубль днем слабо колеблется от плюса к минусу в основных парах в ожидании дальнейших сигналов к движению
Москва. 9 ноября. Доллар США и евро немного повышаются, китайский юань слегка дешевеет на Московской бирже днем в четверг, в целом основные мировые валюты слабо колеблются от минуса к плюсу. Рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению. читать дальше
.09 ноября 2023 года 15:36
Акции Ростелекома могут быть интересны с точки зрения дивидендной доходности - "Тинькофф Инвестиции"
Акции "Ростелекома" могут быть интересны с точки зрения дивидендной доходности, полагает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Ляйсян Хусяинова. "Провайдер цифровых услуг и сервисов представил свои результаты за 3 кв. и 9 месяцев 2023 года, - указывает эксперт. - Менеджмент сообщает об "уверенном росте"... читать дальше
.09 ноября 2023 года 15:08
Вероятна стабилизация котировок нефти на уровне $80 за баррель Brent в ближайшие недели, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "Цены на нефть после пары недель торгов на уровнях возле $90/барр. сползли под $80/барр., - констатируют эксперты. - Рынок перестал закладывать в цену геополитическую... читать дальше
.09 ноября 2023 года 14:46
Возврат S&P 500 в диапазон 4280-4300пп может стать благоприятной возможностью для покупок - Freedom Finance Global
Возврат S&P 500 в диапазон 4280-4300пп может стать благоприятной возможностью для покупок акций, полагает аналитик Freedom Finance Global Парамонов Михаил. По мнению эксперта, предстоящая торговая сессия не будет насыщена значимыми событиями - торги будут сопровождать низкая волатильность и... читать дальше
.09 ноября 2023 года 14:23
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Интер РАО" с целью 4,63 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,1%, стоп-приказ: 4,09 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Интер РАО" удалось заключить договор... читать дальше
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