Акции Ростелекома могут быть интересны с точки зрения дивидендной доходности - "Тинькофф Инвестиции"

Акции "Ростелекома" могут быть интересны с точки зрения дивидендной доходности, полагает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Ляйсян Хусяинова.

"Провайдер цифровых услуг и сервисов представил свои результаты за 3 кв. и 9 месяцев 2023 года, - указывает эксперт. - Менеджмент сообщает об "уверенном росте" финансовых и операционных показателей, а также успешной адаптации к "новым экономическим реалиям". Компания собирается заплатить дивиденды за 2022 год. В случае одобрения они составят 5,4 рублей на одну акцию ("префы" и обыкновенные), что на 19,5% выше показателя предыдущего периода".

Телеком-оператор продолжает радовать инвесторов возобновлением публикации отчетности после перерыва в полтора года, отмечает Хусяинова. Снижение капитальных затрат, которое наблюдалось по итогам первого полугодия, позволило сформировать значительный свободный денежный поток. За 9 мес. этот показатель достиг 84,2 млрд руб. (+77% год к году), констатирует аналитик. Все это на фоне особенностей инвестиционного цикла, а также опережающих взаиморасчетов с контрагентами в конце 2022 года.

"Компания также уменьшила долговую нагрузку - показатель "чистый долг/OIBDA" снизился до 1,8 с 2,1 годом ранее, - подчеркивается в комментарии. - Бумага может быть интересна с точки зрения дивидендной доходности. Ожидаемая дивидендная доходность у бумаг "Ростелекома" сейчас ниже, чем потенциальная доходность другого игрока сектора - "МТС". Но дивиденды Ростелекома уже ждут одобрения собрания акционеров 20 ноября, а "МТС" все еще не обновил свою дивполитику (предыдущая прекратила свое действие в конце 2021 года)".

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