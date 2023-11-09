Вероятна стабилизация котировок нефти на уровне $80/барр. в ближайшие недели - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятна стабилизация котировок нефти на уровне $80 за баррель Brent в ближайшие недели, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Цены на нефть после пары недель торгов на уровнях возле $90/барр. сползли под $80/барр., - констатируют эксперты. - Рынок перестал закладывать в цену геополитическую премию на фоне того, что нет распространения конфликта за пределы сектора Газа. Саудовская Аравия и РФ подтвердили на ноябрь сохранение ранее произведенного сокращения добычи на 1 млн б\с и 0,3 млн б\с поставок соответственно. Зато в Европе уже почти рецессия, ВВП за III кв. 2023 года вышел -0,1%, и негативная тенденция может усилиться. Также есть риски замедления в США и более медленного восстановления в Китае. Пока рынок зацепился за эти вводные. Ждем стабилизацию цен на нефть вблизи $80 за баррель Brent в ближайшие недели".

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