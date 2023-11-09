Возврат S&P 500 в диапазон 4280-4300пп может стать благоприятной возможностью для покупок - Freedom Finance Global

Возврат S&P 500 в диапазон 4280-4300пп может стать благоприятной возможностью для покупок акций, полагает аналитик Freedom Finance Global Парамонов Михаил.

По мнению эксперта, предстоящая торговая сессия не будет насыщена значимыми событиями - торги будут сопровождать низкая волатильность и нейтральный баланс рисков. Наиболее вероятным сценарием выглядит коррекция после выдыхающегося после восьми сессий роста восходящего импульса во время вчерашней сессии, а также на фоне отсутствия выраженных позитивных драйверов.

"S&P 500 завершил еще одну низковолатильную сессию между 50-дневной скользящей средней и уровнем 4400 пунктов. Значимых технических изменений не произошло. Восемь дней роста подряд - это редкое явление, поэтому вероятность коррекции растет. Мы полагаем, что уровень 4400 пунктов выступит серьезной преградой, от которой может произойти краткосрочный отскок. Ближайшая поддержка находится на уровне 4280 пунктов, где пролегает 20-дневная скользящая средняя и находится уровень коррекции по Фибоначчи. Возврат к области 4280-4300 пунктов может стать благоприятной возможностью для покупок", - пишет Парамонов.

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