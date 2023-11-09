"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 4,63 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Интер РАО" с целью 4,63 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,1%, стоп-приказ: 4,09 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Интер РАО" удалось заключить договор с Китаем о повышении цен на поставки электроэнергии, отмечают аналитики. Экспорт электроэнергии в Китай в 2023 году может составить более 4 млрд кВт/ч, в 2022 году этот показатель составил 4,7 млрд кВт/ч. При этом компания обладает внушительной денежной подушкой - более 300 млрд руб. Также представители энергетика сообщили, что спокойно относятся к обязательной продаже валютной выручки, основную часть которой составляют юани.

"С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде. Цена откатилась к локальному уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4,09 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8", - указывают эксперты "Финама".

"Интер РАО" - российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ.

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