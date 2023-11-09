"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рейтинг "продавать" для акций "Газпрома" с прогнозной стоимостью на уровне 150 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

"Газпром" опубликовал финансовые результаты за 9М23 по РСБУ. Результаты компании вышли ожидаемо слабыми на фоне снижения цен на газ и сокращения доли европейского рынка. В рамках стратегии на второе полугодие текущего года акции эмитента находятся в тройке слабых бумаг. Положительный результат обусловлен прочими доходами компании, а точнее, положительной переоценкой от акций компаний, которыми владеет "Газпром". Например, бумаги "Газпром нефти" выросли в цене с начала года более чем на 80%, - отмечают эксперты. - Кроме того, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на днях заявил, что убытки "Газпрома" могут достигнуть примерно 1 трлн руб. в 2025 году из-за принятия поправок о росте налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газовый конденсат компании. По его словам, к убытку приведут рост налоговой нагрузки на компанию, снижение выручки от экспорта газа и обязательства по газификации. В связи с вышеперечисленным мы сохраняем рейтинг "продавать" для акций "Газпрома" и целевой ориентир 150 рублей".

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