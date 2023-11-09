Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Kinder Morgan Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $19 за штуку, сообщается в материале старшего аналитика инвестиционной компании Сергея Пигарева.

"Один из крупнейших владельцев нефтегазовой инфраструктуры в США Kinder Morgan анонсировал покупку STX Midstream у NextEra Energy. Компании ожидают, что закрытие сделки может произойти в первом квартале 2024 года. По оценкам Kinder Morgan, отношение цены покупки к прогнозному показателю EBITDA 2024 года составит 8,6. Долгосрочный коэффициент инвестиций к EBITDA может снизиться до 7,0-7,5х, исходя из финансовых прогнозов эмитента и учитывая коммерческий синергетический эффект. Сделка приведет к увеличению отношения чистого долга к EBITDA примерно на 0,1х после включения показателя EBITDA покупаемого актива за полный год, - указывает эксперт. - В целом сделка выглядит умеренно позитивно для Kinder Morgan. Тем не менее тайминг для покупки активов выбран не лучшим образом. Замедление мировой экономики в 2024 году может привести к снижению стоимости нефтегазовых компаний, а высокие процентные ставки увеличивают затраты на покупку активов. На текущий момент мы оцениваем сделку нейтрально".

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