ЦБР может повысить ставку в декабре 2023г - Альфа-банк

Банк России, вероятно, продолжит монетарное ужесточение и может повысить ключевую ставку по итогам заседания 15 декабря 2023 года, считают эксперты Альфа-банка.

"Российские банки, по оценке Frank RG, выдали кредитов в октябре на 12% меньше, чем в сентябре, а в ипотечном сегменте спад составил 19,4% м/м. Исходя из этих цифр, розничный кредитный портфель в октябре, по нашей оценке, вырос на 1,5% м/м или на 0,5 трлн руб., что сопоставимо с уровнями в начале лета. С одной стороны, рынок демонстрирует эластичность к повышению ключевой ставки, так как мы наблюдаем замедление кредитования в сравнении с последними двумя месяцами, когда были зафиксированы максимальные темпы прироста в этом году, - пишут аналитики в обзоре. - Однако текущая динамика кредитования все еще вызывает опасения, поскольку ЦБ РФ прогнозирует рост розничного кредитования в 2024 году на 5-10% г/г, что предусматривает еще большее замедление выдачи кредитов. Таким образом, мы считаем, что Банк России вынужден будет продолжить монетарное ужесточение и ожидаем повышение ключевой ставки на заседании 15 декабря 2023 года".

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