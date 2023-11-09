Рынок акций РФ утром умеренно просел на фоне упавшей нефти и укрепления рубля

Москва. 9 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг умеренно просел по большинству blue chips на фоне упавшей накануне нефти, разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и укрепления рубля; лидерами снижения выступают акции "НОВАТЭКа" и "Яндекса", подросли бумаги "Ростелекома" и VK на квартальных отчетах.

К 11:11 МСК индекс МосБиржи составил 3234 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1109,83 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 91,82 рубля (-0,2 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1,4%), "Яндекса" (-1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,3% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6% и +1,5% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

ПАО "Ростелеком" (+0,9%) по итогам III квартала 2023 года нарастило выручку на 14% (до 173,9 млрд рублей), чистую прибыль - на 58% (до 13,6 млрд рублей), сообщила компания.

Выручка VK (+0,8%) в III квартале 2023 года составила 33 млрд рублей, что на 37% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила компания. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики прогнозировали выручку в размере 32,08 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2023 года выручка VK увеличилась на 37% и достигла 90,3 млрд рублей.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи в краткосрочном периоде остается в широкой боковой формации с верхним сопротивлением 3250 пунктов, выше которого покупатели теряют инициативу. Тем не менее, при сохранении негативного фона индекс может возобновить снижение и вернуться в район 3180-3200 пунктов. На американском рынке ноябрь - исторически растущий месяц, поэтому не исключено, что на фоне вероятного завершения жесткого монетарного цикла покупатели могут активизироваться, полагают эксперты.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшим сопротивлением для индекса РТС выступает отметка 1120 пунктов, индекс МосБиржи ощущает неуверенность в районе 3255 пунктов, но в целом продолжает смотреть на пик текущего года 3287 пунктов.

В целом, рынок акций РФ остается в ожидании значимых драйверов движения и корпоративных новостей. По "Газпром нефти" и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) в четверг ждут рекомендаций по дивидендам. Интересные новости могут прийти из Казахстана, где с официальным визитом находится президент РФ Владимир Путин. США при этом усиливают давление на проект "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-2" и, согласно официальным заявлениям, ставят себе целью прекращение его существования. На данный момент акции "НОВАТЭКа" ощутили умеренное нисходящее давление от новостей, отмечает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в четверг индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Российский рынок пытается сохранить растущий импульс, но, вероятно, этому будет мешать падение цен на нефть, которое пока не отыграно бумагами нефтегазовых компаний.

Однако сильного отката индекса на данный момент ждать не стоит. Поддержкой должны выступить акции Сбербанка, считает аналитик, за счет ряда факторов. Во-первых, в начале декабря будет представлена обновленная дивидендная политика. Вероятно, серьезных изменений не будет, но можно допустить, что совет директоров получит возможность выплачивать более 50% от чистой прибыли по МСФО. Кроме этого, глава Сбера Герман Греф заявил, что помимо рекордной прибыли в текущем году, в 2024 году также ожидается положительная динамика бизнеса банка. Во-вторых, из-за повышения ставки, снижения цен на нефть и укрепления рубля на рынке на данный момент не так много интересных идей. На этом фоне вполне ожидаемо, что спрос на акции Сбербанка вырос, отмечает Головинов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи находится в непосредственной близи от зоны сильного сопротивления 3250-3300-пунктов. Начать всерьез тестировать этот диапазон на прочность вряд ли получится без нефтяной поддержки.

Пока же российский рынок акций продолжает демонстрировать удивительную устойчивость к падающей нефти. При этом поводов для столь сильных распродаж нефтяных контрактов, которые продолжаются третью неделю, не наблюдается. Не исключено, что в четверг-пятницу многие начнут агрессивно фиксировать прибыль по "коротким" позициям, опасаясь ухудшения ситуации вокруг Израиля в выходные, что станет драйвером роста котировок нефти.

Среди "голубых фишек" стоит отметить Сбер, который сумел вырваться вверх из более чем 3-месячного боковика. Теперь первой целью роста акций банка выступает отметка 295 руб.

Отчасти сила рынка связана с событиями вокруг "СПБ Биржи". Сейчас новые инвестиционные средства идут исключительно в российские акции. Более того, некоторые продают и торгуемые на Мосбирже иностранные активы, перекладываясь в акции отечественных эмитентов. Сейчас рынком правят частные инвесторы, которые больше любят покупать, а не продавать. Именно этим и вызвано игнорирование индексом МосБиржи падения нефти более чем на 6% с начала текущей недели. Можно предположить, что с началом роста нефти спрос перекинется в акции нефтянки, среди которых наиболее сильными выглядят бумаги "Газпром нефти", "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", считает Антонов.

В США в среду индексы акций изменились на 0,1%. В отсутствие важных статданных трейдеры оценивали корпоративные отчеты и ждали выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), включая председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Однако выступившие представители регулятора (глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, зампредседателя ФРС Филип Джефферсон, глава ФРС Пауэлл) не затронули вопросов денежно-кредитной политики и экономики.

В Азии в четверг также наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,03%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,1-0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют по 0,1%).

Трейдеры оценивают статданные из КНР, показавшие более существенное, чем ожидалось, снижение потребительских цен в стране в прошлом месяце, и продолжающееся падение цен производителей. Это подогревает ожидания смягчения монетарной политики НБК.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в октябре уменьшились на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в опубликованном в четверг отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что дефляция составит 0,1%.

Возврат Китая к дефляции показывает, что меры поддержки экономики, реализуемые Пекином, не стимулируют потребительские расходы в достаточной мере, отмечает Market Watch.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,6% в годовом выражении (-2,5% в сентябре). Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,7%. Цены производителей в КНР опускаются в годовом выражении уже 13 месяцев подряд.

На нефтяном рынке цены утром в четверг локально корректируются после падения накануне до минимумов с середины июля на опасениях ослабления спроса на энергоресурсы.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:11 МСК составила $80,12 за баррель (+0,7% и -2,5% в среду), декабрьская цена WTI - $75,86 за баррель (+0,7% и -2,6% накануне).

Негативом для рынка стали данные Американского института нефти (API), показавшие недельный рост запасов нефти в США на 11,9 млн баррелей - максимально с первой недели 2023 года. Официальных данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране на этой неделе публиковаться не будет. Минэнерго отложило выпуск этих сведений ввиду проведения плановой модернизации информационных систем. Следующий отчет о запасах в Штатах будет обнародован 15 ноября.

Во "втором эшелоне" снизились акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-5,1%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-4,8%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3,9%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-3,6%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-3%).

Совет директоров "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,7%, до 74,9 рубля) утвердил цену размещения дополнительных обыкновенных акций в размере 9,3 рубля за бумагу, сообщила компания в среду вечером по итогам заседания совета. Размещение дополнительного выпуска акций пройдет в период 9-22 ноября. Ранее сообщалось, что ОВК планирует разместить по открытой подписке 12,5 млрд дополнительных акций номиналом 1 рубль каждая.

Выросли акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+13,1%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+9,1%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+7,9%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+7,7%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (+3,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,5%).

Акции "Софтлайна" (MOEX: SOFL) (+1,7%) поддержал отчет за III квартал: оборот компании вырос на 52,3% в годовом выражении (до 22,1 млрд рублей), скорректированная EBITDA составила 610 млн рублей против отрицательного показателя в III квартале 2022 года. Рентабельность по показателю составила 2,8%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:11 МСК составил 11,19 млрд рублей (из них 2,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,5 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 1,06 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").