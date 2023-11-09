"Финам" повысил рейтинг GDR "Мать и дитя" до "лучше рынка"

"Финам" повысил рейтинг глобальных депозитарных расписок (GDR) "Мать и дитя"(MD Medical Group) до "лучше рынка", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Сектор здравоохранения традиционно считается "защитным" направлением вложений в периоды геополитической турбулентности и экономических спадов. На российском фондовом рынке сектор представлен всего несколькими компаниями, среди которых считаные единицы имеют приемлемую биржевую ликвидность, - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова. - Глобальные депозитарные расписки "Мать и дитя" находятся на первом уровне листинга Московской биржи. Рыночная капитализация компании составляет порядка 63,7 млрд рублей. В силу ограниченности масштабов сектора на российском рынке и небольшой по меркам мирового рынка величины эмитента мы не видим возможностей для ее адекватной оценки сравнительным методом. В октябре 2023 года компания провела встречу с аналитиками и прояснила ситуацию с дивидендами и дальнейшими планами относительно расширения бизнеса, стали известны и операционные результаты за третий квартал, что побудило нас по-новому посмотреть на нее. Мы присваиваем MD Medical рейтинг "лучше рынка".

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