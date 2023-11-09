Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- экономический бюллетень ЕЦБ;

- еженедельные обращения за пособиями в США;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла;

- саммит Организации экономического сотрудничества;

- официальный визит Владимира Путина в Казахстан;

- финансовые результаты МКПАО "ВК" (ранее VK) и "ТГК-1" по МСФО за 3К23;

- собрание акционеров Fix Price обсудит редомициляцию с Кипра в Казахстан;

- совет директоров "ФосАгро" рассмотрит финансовые результаты за 9М23;

- форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS;

- квартальные результаты AstraZeneca, News Corp.

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