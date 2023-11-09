Потенциал дальнейшего снижения кривой ОФЗ незначительный - ПСБ

Потенциал дальнейшего снижения кривой рублевых гособлигаций незначительный, стоит сохранять превалирующую долю флоатеров в портфелях, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Доходность длинных выпусков приостановила снижение (11,97%, +1 б.п. по 10-летнему выпуску) на фоне прошедшего в среду аукциона Минфина. Несмотря на длинный срок (15 лет) спрос на выпуск оказался достаточно неплохим (101 млрд руб., размещено бумаг на 42,3 млрд руб.) за счет хорошей премии. Так, средневзвешенная доходность составила 12,17% годовых, тогда как соседние выпуски торгуются с доходностью около 12,0% годовых, - указывает эксперт в обзоре. - Основным драйвером для сохранения спроса на ОФЗ остается укрепление рубля, однако, на наш взгляд, данный потенциал пока ограничен уровнем 90 руб./$1. В результате ожидаем, что доходности госбумаг продолжат находится вблизи текущих уровней".

"Полагаем, инвесторы не до конца учитывают продолжительность сохранения жесткой денежно-кредитной политики. В базовом сценарии ожидаем, что ключевая ставка будет находится на уровне 15% до середины следующего года, то есть порядка шести-восьми месяцев. Учитывая сохраняющуюся высокую глобальную неопределенность, на наш взгляд, пока преждевременно изменять структуру облигационных портфелей в пользу длинных и среднесрочных бумаг с фиксированным доходом; рекомендуем сохранять превалирующую долю флоатеров в портфелях", - пишет Грицкевич в материале.

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