Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 3200-3250п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит торговаться в диапазоне 3200-3250 пунктов в четверг, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Российский рынок пытается сохранить растущий импульс, но, вероятно, этому будет мешать падение цен на нефть, которое пока не отыграно бумагами нефтегазовых компаний. Однако сильного отката индекса на данный момент ждать не стоит, поддержкой должны выступить акции Сбербанка", - указывает аналитик в комментарии.

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