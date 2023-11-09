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09 ноября 2023 года 09:43

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 9 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправленно по итогам торгов в среду. В отсутствие важных статданных трейдеры оценивали корпоративные отчеты и ждали выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), включая председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Пауэлл в среду открыл конференцию, приуроченную к 100-летней годовщине создания подразделения исследований и статистики (R&S) ФРС, которое готовит экономические и финансовые данные, а также аналитику для совета управляющих американского ЦБ. Однако в своем выступлении он не касался вопросов денежно-кредитной политики и экономики. Пауэлл отметил, что Федрезерву следует быть готовым выйти за рамки сложного математического моделирования, которое он традиционно использует в экономическом прогнозировании, и использовать более гибкие подходы.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс и зампредседателя ФРС Филип Джефферсон, принимавшие участие в конференции R&S, также не стали высказываться по вопросам денежно-кредитной политики. Тем временем, ФРБ Кливленда объявил в среду, что его президент Лоретта Местер покинет свой пост в июне 2024 года, и поиск нового руководителя уже начат.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в четверг. Японский рынок растет вслед за котировками акций технологических компаний, фондовый индекс Nikkei 225 подскочил на 1,5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite стабилен, гонконгский Hang Seng - теряет 0,3%. Трейдеры оценивают статданные из КНР, показавшие более существенное, чем ожидалось, снижение потребительских цен в стране в прошлом месяце, и продолжающееся падение цен производителей. Возврат Китая к дефляции показывает, что меры поддержки экономики, реализуемые Пекином, не стимулируют потребительские расходы в достаточной мере, отмечает Market Watch. Южнокорейский фондовый индекс Kospi поднялся в ходе торгов на 0,6%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть умеренно повышаются в четверг после падения накануне до минимумов с середины июля на опасениях ослабления спроса на энергоресурсы. Негативом для рынка стали данные Американского института нефти (API), показавшие резкое увеличение запасов в США на прошлой неделе. По оценкам API, запасы нефти выросли на 11,9 млн баррелей - максимально с первой недели 2023 года. Официальных данных о запасах энергоносителей в США на этой неделе публиковаться не будет. Минэнерго отложило выпуск этих сведений ввиду проведения плановой модернизации информационных систем. Следующий отчет о запасах в Штатах будет обнародован 15 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск в четверг составила $79,75 за баррель, что на 0,26% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов упала на 2,5%, до $79,54 за баррель, минимума с 19 июля. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,27%, до $75,53 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 2,6%, до $75,33 за баррель, что является самым низким значением с 17 июля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 8 ноября снизилась почти в 3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,806 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,033 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос всего на 0,02% и составил 106,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 864,25 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+1,27%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+1,06%) и "МТС-001P-23" (+0,79%), а в лидерах снижения - облигации "Сегежа Групп-002P-01R" (-1,4%), "Уралкалий-ПБО-06-Р" (-0,75%) и "ГТЛК-001Р-03" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение выпуска 7-летних облигаций серии 006Р-04 объемом 1 млрд 551,604 млн рублей. Облигации размещены по закрытой подписке в пользу Минфина РФ. Компания получила 1,552 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению городского пассажирского транспорта в российских регионах, за счет которых профинансирует производство отечественных автобусов. Средства ФНБ предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций компании с купонным доходом в размере 3% годовых, что обеспечивает возвратность инвестиций ФНБ. Первый транш из средств ФНБ в объеме 1,578 млрд рублей был получен ГТЛК 29 июня, второй в объеме 2 млрд рублей - 31 июля, третий в размере 500 млн рублей - 17 октября.

ООО "Племзавод "Пушкинское" 14 ноября начнет размещение 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок, купоны квартальные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 10-12-го купонов, по 10% от номинала в даты завершения 13-19-го купонов и 15% от номинала в дату окончания 20-го купона. Эмиссия будет размещена в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

МФК "Лайм-займ" планирует 15 ноября начать размещение 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов - 20% годовых, 13-24-го купонов - 18% годовых, 25-36-го купонов - 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 10% от номинала будет погашено одновременно с выплатами 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Размещение предназначено только для квалифицированных инвесторов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 3-го купона облигаций серии 01Р-27R на уровне 14,63% годовых. Корпорация разместила 4-летние бонды с привязкой к RUONIA объемом 30 млрд рублей в сентябре 2023 года. Размер спреда к RUONIA установлен на уровне 1,25% годовых. Ставка 2-го купона составила, исходя из формулы RUONIA + спред, 13,58% годовых. Купоны ежемесячные.

ООО "Сфера финансов" (прежнее название "Держава-платформа") установило ставку 11-го купона облигаций серий БО-01Р-02 и БО-01Р-03 на уровне 12% годовых. Компания в октябре 2018 года разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. В августе и декабре 2019 года эмитент доразместил выпуск еще на 1 млрд рублей, таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 1,25 млрд рублей. Ставка текущего купона - 8% годовых. Выпуск облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей был размещен в ноябре 2018 года. Ставка текущего купона - 7% годовых. Срок обращения бондов обоих выпусков - 14,5 лет. По займам предстоят оферты с исполнением 21 ноября.

ООО "РЕСО-лизинг" выкупило по оферте 416 тыс. 603 облигации серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 13,89% выпуска. Эмитент разместил 10-летний выпуск БО-04 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона до оферты через год - 14% годовых.

ООО "Энергоника" выкупило по оферте 16 тыс. 818 облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 50 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 33,64% выпуска. Пятилетний выпуск облигаций на 50 млн рублей был размещен в августе 2020 года по ставке 15% годовых. Ставка текущего купона до оферты через год - 13% годовых.

ООО "Проект-град" планирует 23 ноября провести общее собрание владельцев облигаций серии БО-01. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента, - 13 ноября. В повестку дня собрания входит единственный вопрос: о получении согласия на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций БО-01. Ранее общее собрание участников ООО "Проект-град" одобрило увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 на полгода - с 3 до 3,5 лет. Выплату 6-го купона также планируется перенести на новый срок погашения - в 1245-й день с начала размещения. Трехлетний дебютный выпуск облигаций на 500 млн рублей компания разместила в декабре 2020 года по ставке полугодового купона 6,35% годовых. Погашение займа и выплата 6-го купона, согласно эмиссионным документам, запланированы на 26 декабря 2023 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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