Рубль обладает шансами на укрепление до 90 руб./$1 - "Алор Брокер"

Курс пары доллар/рубль обладает шансами на укрепление до 90 руб./$1 на фоне приближения налогового периода в случае отсутствия резко негативных для национальной валюты событий, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

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