.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Nikkei 225 подскочил на 1,6%
.
ГЛАВНОЕ
В сентябре промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 5,6% после 5,4% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались чуть сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 5,5%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 3,3%
 
ЦБ предложил для банков ввести обязательный стандарт урегулирования долгов физлиц
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предложила сделать обязательным для всех банков стандарт защиты прав и интересов заемщиков при урегулировании задолженности. ЦБ в апреле этого года предложил банкам механизм взаимодействия для решения проблемы...
 
Субсидии на экспорт продукции МСП увеличат в 2 раза
Власти намерены увеличить экспортный потенциал малых и средний предприятий. Минэкономразвития разработало проект приказа о дополнительных мерах поддержки МСП, которые продают товары за рубеж. В соответствии с ним предельное значение суммы оказания...
 
Для 42% самозанятость является лишь подработкой
Для 42% самозанятых работа на себя является только подработкой, они имеют основную работу по трудовому договору, сообщили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС). Это позволяет самозанятым людям иметь доступ к социальным гарантиям,...
 
09 ноября 2023 года 09:11

Nikkei 225 подскочил на 1,6%

Фондовые индексы США изменились слабо и разнонаправленно в среду. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в четверг. Цены на нефть слабо повышаются в четверг.

Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправленно по итогам торгов в среду.

В отсутствие важных статданных трейдеры оценивали корпоративные отчеты и ждали выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), включая председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Пауэлл в среду открыл конференцию, приуроченную к 100-летней годовщине создания подразделения исследований и статистики (R&S) ФРС, которое готовит экономические и финансовые данные, а также аналитику для совета управляющих американского ЦБ.

Однако в своем выступлении он не касался вопросов денежно-кредитной политики и экономики.

Пауэлл отметил, что Федрезерву следует быть готовым выйти за рамки сложного математического моделирования, которое он традиционно использует в экономическом прогнозировании, и использовать более гибкие подходы.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс и зампредседателя ФРС Филип Джефферсон, принимавшие участие в конференции R&S, также не стали высказываться по вопросам денежно-кредитной политики.

Тем временем, ФРБ Кливленда объявил в среду, что его президент Лоретта Местер покинет свой пост в июне 2024 года, и поиск нового руководителя уже начат.

В числе лидеров снижения на американском рынке 8 ноября оказались бумаги Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA) (-19%) и Robinhood Markets (SPB: HOOD) (-14,3%). Квартальные отчеты обеих компаний оказались хуже прогнозов рынка.

Акции Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. подешевели на 2,4% по итогам торгов, несмотря на то, что американский производитель электромобилей сократил чистый убыток в третьем квартале на 21%, а также улучшил прогноз производства на 2023 год.

Стоимость бумаг Roblox (SPB: RBLX) Corp. подскочила на 11,8%. Разработчик онлайн-платформы видеоигр сократил чистый убыток в третьем квартале на 7%, увеличив выручку на 38%. Показатели компании оказались лучше прогнозов рынка. Roblox заявила, что рост расходов в большинстве категорий замедлился, благодаря чему она смогла добиться существенного улучшения рентабельности операций.

Капитализация Occidental Petroleum (SPB: OXY) увеличилась на 1,6%. Чистая прибыль сланцевого производителя в прошедшем квартале упала более чем вдвое на фоне снижения цен на нефть, однако выручка оказалась лучше ожиданий экспертов.

Акции eBay (SPB: EBAY) Inc. подешевели на 2%. Компания, являющаяся оператором крупнейшего в мире интернет-аукциона, зафиксировала небольшое снижение чистой прибыли в третьем квартале и дала слабый прогноз выручки на текущий квартал.

Цена акций американского производителя спортивной одежды Under Armour Inc. (SPB: UA) поднялась на 2,9%. Компания зафиксировала более сильные, чем ожидалось, чистую прибыль и выручку во втором финквартале, однако несколько ухудшила годовой прогноз выручки.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду снизился на 40,33 пункта (0,12%) и составил 34112,27 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 4,4 пункта (0,1%) - до 4382,78 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 10,56 пункта (0,08%) и составил 13650,41 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в четверг.

Японский рынок растет вслед за котировками акций технологических компаний, фондовый индекс Nikkei 225 подскочил на 1,6%.

Бумаги Tokyo Electron и Lasertec Corp. подорожали на 3,2%, SoftBank Group - на 1,1%, Murata Manufacturing - на 1,5%. Также уверенно растут котировки акций Nintendo (+5,6%), Mitsubishi Corp (+3,9%) и Fast Retailing (+3%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite стабилен, гонконгский Hang Seng - теряет 0,3%.

Трейдеры оценивают статданные из КНР, показавшие более существенное, чем ожидалось, снижение потребительских цен в стране в прошлом месяце, и продолжающееся падение цен производителей.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в октябре уменьшились на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в опубликованном в четверг отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что дефляция составит 0,1%.

Стоимость продуктов питания в КНР опустилась на 4% - максимально с сентября 2021 года, в связи с падением цен на свинину (-30,1%). Непродовольственные товары в октябре подорожали на 0,7%.

Возврат Китая к дефляции показывает, что меры поддержки экономики, реализуемые Пекином, не стимулируют потребительские расходы в достаточной мере, отмечает Market Watch.

"Данные о динамике потребительских цен в КНР за октябрь повышают давление на Народный банк Китая (НБК) в плане необходимости дальнейшего смягчения политики, - отмечает экономист Bloomberg Intelligence Дэвид Цюй. - Это повышает нашу уверенность, что НБК снизит ключевую ставку на 10 базисных пунктов в ближайшее время и опустит норму резервирования для банков на 25 б.п. до конца этого года".

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,6% в годовом выражении (-2,5% в сентябре). Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,7%.

Цены производителей в КНР опускаются в годовом выражении уже 13 месяцев подряд.

Лидерами роста в материковом Китае в четверг являются акции технологических компаний, в том числе COL Group (+3,1%), Zhongji Innolight (+3,7%) и Shenzhen Tianyuan (+1,1%). В то же время дешевеют бумаги Ping An Insurance (-3,7%) и Huatai Securities (-1%).

В Гонконге опускаются котировки акций Lenovo Group (-1%) и CK Infrastructure (-0,7%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi поднялся в ходе торгов на 0,6%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,3%.

Цены на нефть слабо повышаются в четверг после падения накануне до минимумов с середины июля на опасениях ослабления спроса на энергоресурсы.

Негативом для рынка стали данные Американского института нефти (API), показавшие резкое увеличение запасов в США на прошлой неделе. По оценкам API, запасы нефти выросли на 11,9 млн баррелей - максимально с первой недели 2023 года.

Официальных данных о запасах энергоносителей в США на этой неделе публиковаться не будет. Минэнерго отложило выпуск этих сведений ввиду проведения плановой модернизации информационных систем. Следующий отчет о запасах в Штатах будет обнародован 15 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск в четверг составляет $79,64 за баррель, что на $0,1 (0,13%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов упала на $2,07 (2,5%), до $79,54 за баррель, минимума с 19 июля.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,09 (0,12%), до $75,42 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $2,04 (2,6%), до $75,33 за баррель, что является самым низким значением с 17 июля.

Нефтяной рынок "оказался под ударом" в среду из-за опасений по поводу перспектив спроса, усиленных публикацией данных API о резком увеличении запасов в США, отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга, слова которого приводит Market Watch.

"Резкий скачок запасов может быть результатом различных факторов, и колебания спроса - лишь один из них, - говорит эксперт. - Тем не менее, оценки API усилили опасения именно в отношении перспектив спроса".

Учитывая серьезное беспокойство относительно экономики Китая и неопределенность в отношении дальнейшей политики Федеральной резервной системы, спад на нефтяном рынке может продолжиться, отмечает Отунуга.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 ноября 2023 года 19:43
Рынок акций РФ в четверг просел вслед за нефтью, обновила пик "Газпром нефть" на новостях о дивидендах
Москва. 9 ноября. Рынок акций РФ в четверг умеренно просел из-за упавшей накануне нефти, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; обновили максимумы акции "Газпром нефти" (+4,3%) на новостях о дивидендах за 9 месяцев, также подросли бумаги "Ростелекома" на квартальном отчете.    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 19:41
Рубль завершил торги четверга незначительным понижением к доллару и евро в ожидании дальнейших сигналов к движению
Москва. 9 ноября. Доллар США и евро слегка подросли, китайский юань незначительно подешевел на Московской бирже по итогам торгов четверга. Рубль немного подешевел к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 19:09
Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение UST
Москва. 9 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 19:04
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Ростелекома на уровне 85 руб
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций "Ростелекома" на уровне 85 руб. на горизонте одного-двух кварталов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. "Ростелеком" успешно отчитался за третий квартал и девять месяцев 2023 года, - указывает эксперт. - В...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 18:35
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ОГК-2 на уровне "продавать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "ОГК-2" на уровне "продавать" на фоне слабых результатов компании за 3К23 по МСФО, отмечается в комментарии аналитика Матвея Тайца. "Представленные результаты "ОГК-2" за 3К23 по МСФО мы оцениваем как слабые: рост выручки составил 13,8% г/г, а...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 18:15
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Biogen до $300
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Biogen Inc. до $300, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова. "Biogen отчиталась за третий квартал лучше консенсуса ожиданий, - констатирует эксперт. - Скорректированная прибыль...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 17:55
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Biogen
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Biogen Inc. с целевой ценой $338,2 и потенциалом роста 45% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. Американская биотехнологическая компания Biogen отчиталась по итогам третьего квартала, отмечает аналитик Зарина Саидова....    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 17:32
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Ozon с целью 3000 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции Ozon с целью 3000 руб. за штуку" с инвестиционным горизонтом на декабрь 2023 года. Цена входа - рыночная текущая, потенциальная доходность - 12%, сообщается в комментарии. "Исходя из технического анализа, мы ожидаем позитивную динамику...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 17:03
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Мосэнерго
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций "Мосэнерго" на фоне слабых результатов компании за 3К23, сообщается в комментарии аналитика Матвея Тайца. "Мосэнерго" отчиталась за 3К23 по МСФО, показав слабые результаты. Несмотря на рост выручки на 8,1% г/г до 39,2 млрд...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 16:34
Новый выпуск бондов РусАла интересен для инвесторов - "КИТ Финанс Брокер"
Новый выпуск юаневых облигаций "РусАла" серии БО-001P-05 может быть интересен для инвесторов, отмечается в обзоре "КИТ Финанс Брокер". "10 ноября "РусАл" разместит выпуск облигаций серии БО-001P-05 на 600 млн юаней. Ставка 1-5 купонов установлена на уровне 6,7% годовых. Срок обращения - 2,5 года....    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 16:03
Дивиденды Ростелекома могут подтолкнуть котировки акций к годовому пику - "Велес Капитал"
Дивиденды "Ростелекома" могут подтолкнуть котировки его акций к годовому пику, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Ростелеком" объявил об итоговых дивидендах за 2022 год в размере 5,4465 руб. на оба типа акций с доходностью около 7-7,5% (закрытие реестра 1 декабря и собрание...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 15:55
Рубль днем слабо колеблется от плюса к минусу в основных парах в ожидании дальнейших сигналов к движению
Москва. 9 ноября. Доллар США и евро немного повышаются, китайский юань слегка дешевеет на Московской бирже днем в четверг, в целом основные мировые валюты слабо колеблются от минуса к плюсу. Рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 15:36
Акции Ростелекома могут быть интересны с точки зрения дивидендной доходности - "Тинькофф Инвестиции"
Акции "Ростелекома" могут быть интересны с точки зрения дивидендной доходности, полагает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Ляйсян Хусяинова. "Провайдер цифровых услуг и сервисов представил свои результаты за 3 кв. и 9 месяцев 2023 года, - указывает эксперт. - Менеджмент сообщает об "уверенном росте"...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 15:08
Вероятна стабилизация котировок нефти на уровне $80/барр. в ближайшие недели - "КИТ Финанс Брокер"
Вероятна стабилизация котировок нефти на уровне $80 за баррель Brent в ближайшие недели, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "Цены на нефть после пары недель торгов на уровнях возле $90/барр. сползли под $80/барр., - констатируют эксперты. - Рынок перестал закладывать в цену геополитическую...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 14:46
Возврат S&P 500 в диапазон 4280-4300пп может стать благоприятной возможностью для покупок - Freedom Finance Global
Возврат S&P 500 в диапазон 4280-4300пп может стать благоприятной возможностью для покупок акций, полагает аналитик Freedom Finance Global Парамонов Михаил. По мнению эксперта, предстоящая торговая сессия не будет насыщена значимыми событиями - торги будут сопровождать низкая волатильность и...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.