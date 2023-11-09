Nikkei 225 подскочил на 1,6%

Фондовые индексы США изменились слабо и разнонаправленно в среду. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в четверг. Цены на нефть слабо повышаются в четверг.

Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправленно по итогам торгов в среду.

В отсутствие важных статданных трейдеры оценивали корпоративные отчеты и ждали выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), включая председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Пауэлл в среду открыл конференцию, приуроченную к 100-летней годовщине создания подразделения исследований и статистики (R&S) ФРС, которое готовит экономические и финансовые данные, а также аналитику для совета управляющих американского ЦБ.

Однако в своем выступлении он не касался вопросов денежно-кредитной политики и экономики.

Пауэлл отметил, что Федрезерву следует быть готовым выйти за рамки сложного математического моделирования, которое он традиционно использует в экономическом прогнозировании, и использовать более гибкие подходы.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс и зампредседателя ФРС Филип Джефферсон, принимавшие участие в конференции R&S, также не стали высказываться по вопросам денежно-кредитной политики.

Тем временем, ФРБ Кливленда объявил в среду, что его президент Лоретта Местер покинет свой пост в июне 2024 года, и поиск нового руководителя уже начат.

В числе лидеров снижения на американском рынке 8 ноября оказались бумаги Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA) (-19%) и Robinhood Markets (SPB: HOOD) (-14,3%). Квартальные отчеты обеих компаний оказались хуже прогнозов рынка.

Акции Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. подешевели на 2,4% по итогам торгов, несмотря на то, что американский производитель электромобилей сократил чистый убыток в третьем квартале на 21%, а также улучшил прогноз производства на 2023 год.

Стоимость бумаг Roblox (SPB: RBLX) Corp. подскочила на 11,8%. Разработчик онлайн-платформы видеоигр сократил чистый убыток в третьем квартале на 7%, увеличив выручку на 38%. Показатели компании оказались лучше прогнозов рынка. Roblox заявила, что рост расходов в большинстве категорий замедлился, благодаря чему она смогла добиться существенного улучшения рентабельности операций.

Капитализация Occidental Petroleum (SPB: OXY) увеличилась на 1,6%. Чистая прибыль сланцевого производителя в прошедшем квартале упала более чем вдвое на фоне снижения цен на нефть, однако выручка оказалась лучше ожиданий экспертов.

Акции eBay (SPB: EBAY) Inc. подешевели на 2%. Компания, являющаяся оператором крупнейшего в мире интернет-аукциона, зафиксировала небольшое снижение чистой прибыли в третьем квартале и дала слабый прогноз выручки на текущий квартал.

Цена акций американского производителя спортивной одежды Under Armour Inc. (SPB: UA) поднялась на 2,9%. Компания зафиксировала более сильные, чем ожидалось, чистую прибыль и выручку во втором финквартале, однако несколько ухудшила годовой прогноз выручки.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду снизился на 40,33 пункта (0,12%) и составил 34112,27 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 4,4 пункта (0,1%) - до 4382,78 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 10,56 пункта (0,08%) и составил 13650,41 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в четверг.

Японский рынок растет вслед за котировками акций технологических компаний, фондовый индекс Nikkei 225 подскочил на 1,6%.

Бумаги Tokyo Electron и Lasertec Corp. подорожали на 3,2%, SoftBank Group - на 1,1%, Murata Manufacturing - на 1,5%. Также уверенно растут котировки акций Nintendo (+5,6%), Mitsubishi Corp (+3,9%) и Fast Retailing (+3%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite стабилен, гонконгский Hang Seng - теряет 0,3%.

Трейдеры оценивают статданные из КНР, показавшие более существенное, чем ожидалось, снижение потребительских цен в стране в прошлом месяце, и продолжающееся падение цен производителей.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в октябре уменьшились на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в опубликованном в четверг отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что дефляция составит 0,1%.

Стоимость продуктов питания в КНР опустилась на 4% - максимально с сентября 2021 года, в связи с падением цен на свинину (-30,1%). Непродовольственные товары в октябре подорожали на 0,7%.

Возврат Китая к дефляции показывает, что меры поддержки экономики, реализуемые Пекином, не стимулируют потребительские расходы в достаточной мере, отмечает Market Watch.

"Данные о динамике потребительских цен в КНР за октябрь повышают давление на Народный банк Китая (НБК) в плане необходимости дальнейшего смягчения политики, - отмечает экономист Bloomberg Intelligence Дэвид Цюй. - Это повышает нашу уверенность, что НБК снизит ключевую ставку на 10 базисных пунктов в ближайшее время и опустит норму резервирования для банков на 25 б.п. до конца этого года".

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,6% в годовом выражении (-2,5% в сентябре). Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,7%.

Цены производителей в КНР опускаются в годовом выражении уже 13 месяцев подряд.

Лидерами роста в материковом Китае в четверг являются акции технологических компаний, в том числе COL Group (+3,1%), Zhongji Innolight (+3,7%) и Shenzhen Tianyuan (+1,1%). В то же время дешевеют бумаги Ping An Insurance (-3,7%) и Huatai Securities (-1%).

В Гонконге опускаются котировки акций Lenovo Group (-1%) и CK Infrastructure (-0,7%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi поднялся в ходе торгов на 0,6%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,3%.

Цены на нефть слабо повышаются в четверг после падения накануне до минимумов с середины июля на опасениях ослабления спроса на энергоресурсы.

Негативом для рынка стали данные Американского института нефти (API), показавшие резкое увеличение запасов в США на прошлой неделе. По оценкам API, запасы нефти выросли на 11,9 млн баррелей - максимально с первой недели 2023 года.

Официальных данных о запасах энергоносителей в США на этой неделе публиковаться не будет. Минэнерго отложило выпуск этих сведений ввиду проведения плановой модернизации информационных систем. Следующий отчет о запасах в Штатах будет обнародован 15 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск в четверг составляет $79,64 за баррель, что на $0,1 (0,13%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов упала на $2,07 (2,5%), до $79,54 за баррель, минимума с 19 июля.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,09 (0,12%), до $75,42 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $2,04 (2,6%), до $75,33 за баррель, что является самым низким значением с 17 июля.

Нефтяной рынок "оказался под ударом" в среду из-за опасений по поводу перспектив спроса, усиленных публикацией данных API о резком увеличении запасов в США, отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга, слова которого приводит Market Watch.

"Резкий скачок запасов может быть результатом различных факторов, и колебания спроса - лишь один из них, - говорит эксперт. - Тем не менее, оценки API усилили опасения именно в отношении перспектив спроса".

Учитывая серьезное беспокойство относительно экономики Китая и неопределенность в отношении дальнейшей политики Федеральной резервной системы, спад на нефтяном рынке может продолжиться, отмечает Отунуга.