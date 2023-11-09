Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций CK Asset и China Resources Land

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций CK Asset и China Resources Land, сообщается в обзоре аналитиков.

"Правительство КНР официально заявило о готовности поддержать China Vanke, облигации которой обесцениваются. Помощь в субсидировании долгов может помочь застройщику избежать банкротства. Вместе с тем мы все еще оцениваем ситуацию на рынке недвижимости страны как сложную", - отмечают эксперты.

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