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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций CK Asset и China Resources Land
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09 ноября 2023 года 09:23
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций CK Asset и China Resources Land
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций CK Asset и China Resources Land, сообщается в обзоре аналитиков. "Правительство КНР официально заявило о готовности поддержать China Vanke, облигации которой обесцениваются. Помощь в субсидировании долгов может помочь застройщику избежать банкротства. Вместе с тем мы все еще оцениваем ситуацию на рынке недвижимости страны как сложную", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-АКЦИИ-ДЕВЕЛОПЕРЫ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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.09 ноября 2023 года 17:32
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.09 ноября 2023 года 15:55
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.09 ноября 2023 года 14:46
Возврат S&P 500 в диапазон 4280-4300пп может стать благоприятной возможностью для покупок - Freedom Finance Global
Возврат S&P 500 в диапазон 4280-4300пп может стать благоприятной возможностью для покупок акций, полагает аналитик Freedom Finance Global Парамонов Михаил. По мнению эксперта, предстоящая торговая сессия не будет насыщена значимыми событиями - торги будут сопровождать низкая волатильность и... читать дальше
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