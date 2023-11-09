Рубль почти не меняется к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых драйверов

Москва. 9 ноября. Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже утром в четверг, рубль лег в боковой дрейф на фоне отсутствия весомых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,06 руб./$1 (+3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 14,23 коп. дешевле действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,5 коп. - до 12,64 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", изменения рубля на старте торгов оказались незначительными, сильных драйверов на валютном рынке пока не наблюдается. Нацвалюта остается под "покровительством" ранее принятых решений по стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, но продолжает испытывать некоторое давление со стороны сырьевого рынка. Цены на нефть предпринимают попытки к росту, но остаются на слабых позициях после просадки в ходе предыдущих сессий.

В четверг участники валютного рынка продолжат следить за риторикой представителей Федрезерва США. Ожидается очередное выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который накануне открыл конференцию, приуроченную к 100-летней годовщине создания подразделения исследований и статистики (R&S) ФРС. Минтруда США в этот день опубликует статданные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице.

В целом создавшиеся условия на внешних рынках, в том числе проснувшийся интерес инвесторов к рисковых активам, позволяют рассчитывать на дальнейшее развитие курса на укрепление рубля.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила журналистам в кулуарах форума Finopolis, что рубль укрепляется на фоне улучшения торгового баланса, а также из-за повышения ключевой ставки, определенное влияние оказал возврат требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

"На курс рубля, на мой взгляд, влияют, прежде всего, фундаментальные факторы, связанные с нашим платежным балансом, прежде всего, увеличением экспорта по ценовым показателям в целом", - отметила Набиуллина.

Кроме того, происходит некоторая стабилизация рублевого спроса на импорт, в том числе под влиянием повышения ключевой ставки, отметила председатель Банка России. Этот фактор также делает для субъектов экономической деятельности в России более привлекательными рублевые сбережения. Рост ставки ЦБ также уменьшает стимулы у экспортеров привлекать рублевые кредиты по относительно низким ставкам для выплаты заработных плат и налогов вместо продажи валютной выручки, подчеркнула Набиуллина.

В докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном Банком России, также отмечается, что ограничивающее влияние на рост импорта с середины III квартала 2023 года начали оказывать произошедшее ослабление рубля и более высокие процентные ставки в экономике.

"С учетом лагов подстройки импорта сдерживающее влияние этих факторов будет транслироваться и на 2024 год", - отмечает ЦБ.

Банк России по итогам опорного заседания совета директоров в октябре понизил прогноз импорта на всем горизонте (2023-2026 годы) в основном на фоне большего увеличения сберегательной активности населения из-за более высоких процентных ставок в экономике.

"Процесс сокращения импорта будет продолжительным во времени: сначала начнут снижаться заказы, а на горизонте от нескольких месяцев до полугода - уже фактические поставки. При прочих равных это приведет к стабилизации торгового баланса на новом уровне, соответствующем текущим внешним условиям, что, в свою очередь, повлияет на курс рубля", - отмечает Банк России.

Цены на нефть заметно ослабли, потеряв более 2,5% в ходе предыдущей сессии. Brent опустилась ниже $80 за баррель, WTI - ниже $76 за баррель впервые с начала июля.

Рынок отреагировал на прогнозы министерства энергетики США, предполагающие, в частности, сокращение спроса на бензин в стране в следующем году до минимального за 20 лет уровня. Обнародованные ранее оценки Американского института нефти (API) показали резкое увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе - на 11,9 млн баррелей. Темпы роста являются максимальными с первой недели 2023 года, отмечает Trading Economics.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,75 за баррель, что на 0,26% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,55 за баррель, что на 0,29% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг преобладает позитивный настрой: китайский CSI 300 растет на 0,09%, японский Nikkei 225 укрепился на 1,01%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,35%, южнокорейский Kospi повысился на 0,13%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,29%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрос на 0,10%.

Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправленно по итогам торгов в среду. В отсутствие важных статданных трейдеры оценивали корпоративные отчеты и ждали выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), включая председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Пауэлл в среду открыл конференцию, приуроченную к 100-летней годовщине создания подразделения исследований и статистики (R&S) ФРС. Однако в своем выступлении он не касался вопросов денежно-кредитной политики и экономики. Пауэлл отметил, что Федрезерву следует быть готовым выйти за рамки сложного математического моделирования, которое он традиционно использует в экономическом прогнозировании, и использовать более гибкие подходы.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс и зампредседателя ФРС Филип Джефферсон, принимавшие участие в конференции R&S, также не стали высказываться по вопросам денежно-кредитной политики. Тем временем ФРБ Кливленда объявил в среду, что его президент Лоретта Местер покинет свой пост в июне 2024 года, и поиск нового руководителя уже начат.