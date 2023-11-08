Рынок акций РФ в среду консолидировался у 3245п по индексу Мосбиржи, "быков" сдерживала упавшая нефть

Москва. 8 ноября. Рынок акций РФ завершил торги в среду консолидацией при смешанной динамике blue chips, попытки роста вслед за фондовой Европой сдерживались упавшей нефтью (январская Brent откатилась к $80 за баррель) из-за ослабления напряженности на Ближнем Востоке и роста запасов сырья в США. Индекс Мосбиржи остался вблизи 3245 пунктов на фоне укрепления рубля, при этом лучше рынка выглядели бумаги Сбербанка, обновившие максимум с февраля 2022 года, аутсайдерами - акции "Газпром нефти" и ряда металлургов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3245,43 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1113,03 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,3%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 91,89 рубля (-0,37 рубля).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

"Северсталь" планирует нарастить долю на рынке РФ по итогам года до 18%, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Александр Шевелев. Он напомнил, что на данный момент около 90% выпускаемой продукции поступает на внутренний рынок. По итогам 2022 года доля "Северстали" на российском рынке равнялась 16,6%.

Подорожали акции Сбербанка (+1,3% и +1,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,1%), OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,4% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

ПАО "Магнит" в среду завершает прием заявок на второй раунд выкупа акций, направленный на инвесторов-нерезидентов. Ритейлер готов выкупить до 7,9%, или 8 млн 023 тыс. 740 акций. Цена за акцию - 2215 рублей. До 15 ноября "Магнит" планирует объявить результаты оферты.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, драйвером поддержки рынка в среду выступили бумаги Сбербанка, обновившие годовые пики.

Вероятно, акции банка пользуются спросом на фоне ранее появившихся сообщений о том, что в декабре должна быть утверждена новая дивидендная политика компании - Сбербанк не планирует сильно ее менять. Вполне возможно, что дивиденды также будут выплачиваться раз в год, однако объем выплат может быть больше 50% от чистой прибыли по МСФО, как это прописано в действующей политике. Либо будет прописана возможность выплат более 50% от прибыли, предполагает аналитик.

Также обновили локальные пики расписки TCS Group - 21 ноября состоится собрание акционеров, по результатам которого совет директоров получит право производить обратный выкуп акций. Сильным спросом пользовались бумаги транспортного сектора. Котировки "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,8%, до 124,3 рубля) приблизились к отметке 125 руб. - инвесторы покупают акции в надежде увидеть сильные финансовые результаты за 9 месяцев, которые будут опубликованы во второй половине ноября. Это должно подтвердить ожидания высоких дивидендов за 2023 год, считает Головинов.

Вновь активно дорожают акции "Мечела" (MOEX: MTLR), годовые пики переписали также акции "Магнита", но к вечеру немного скорректировались.

"Допускаю, что завтра индекс Мосбиржи будет торговаться вблизи отметки 3220 пунктов. Бумаги нефтегазовых компаний пока не реагируют на падение цен на нефть и укрепляющийся рубль. Вполне вероятно, акции начнут отыгрывать это в четверг, что станет причиной снижения рынка. Однако сильного отката индекса не ожидается, поддержкой должны выступить акции Сбербанка", - полагает представитель ПСБ.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ провел среду в нейтральном ключе, индекс МосБиржи колебался в коридоре 2330-2360 пунктов.

На настрое покупателей сказались спад нефтяных цен и склонность рубля к укреплению. В то же время на общую динамику повлияли тяжеловесные акции Сбера, которые прибавляли на заявлениях топ-менеджмента об ожидаемых рекордных показателях в 2024 году. Кроме того, в конце недели ожидается публикация финрезультатов банка по РСБУ за октябрь, инвесторы рассчитывают увидеть сильные цифры, полагает аналитик.

Настроения на мировых биржах по-прежнему неустойчивы: острая геополитика, неоднозначные европейские и китайские статданные, ожидание более продолжительного периода высоких ставок охлаждают общий риск-аппетит. В четверг инвесторы могут обратить внимание на ежемесячный отчет ЕЦБ, индекс потребительских цен КНР за октябрь и недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

Четверг также будет насыщен корпоративными новостями: VK (MOEX: VKCO), "Ростелеком" (MOEX: RTKM), "Софтлайн" (MOEX: SOFL) и "ТГК-1" (MOEX: TGKA) опубликуют финансовые отчетности за III квартал 2023 г., совет директоров "ФосАгро" (MOEX: PHOR) рассмотрит финпоказатели за 9 месяцев. Собрание акционеров проведет Fix Price (MOEX: FIXP), в повестке вопрос редомициляции с Кипра в Казахстан. Прогноз по индексу МосБиржи на 9 ноября - 3200-3300 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, поддержку рынку акций оказывают положительные корпоративные отчёты, ожидания роста прибылей "голубых фишек" и будущих дивидендов, как по итогам 9 месяцев, так и всего 2023 года.

Индекс Мосбиржи в четверг может снова показать колебания в коридоре 3200-3300 пунктов, прогнозирует Мильчакова.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также полагает, что индекс МосБиржи сдержали от снижения акции Сбербанка. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил в кулуарах форума Finopolis, что объём ипотечного кредитования в текущем году может увеличиться на 80%, до 4,6 трлн руб. Уже за 10 месяцев года объем выданных кредитов составил 3,7 трлн руб.

Бумаги "АЛРОСА" позитивно отреагировали на новости о провале согласования санкций против российских алмазов в G7. В итоговом коммюнике говорится: "Чтобы сократить доходы России от экспорта, мы активизируем консультации по энергетике, металлам и непромышленным алмазам, включая те, которые добываются, обрабатываются или производятся в России". То есть даже на текущем этапе речи о промышленных алмазах не идет, делает вывод эксперт. Решение вновь вызвало недовольство Бельгии, которая является крупнейшим центром огранки. На этом фоне бумаги "АЛРОСА" вышли в число индексных лидеров.

Henderson (SPB: HNFG) (-3,6%) сообщил о росте выручки по РСБУ за 9 месяцев на 31%, до 10,91 млрд руб. Однако чистая прибыль снизилась до 1,12 млрд руб. с 1,26 млрд руб. в прошлом году. С другой стороны, операционная прибыль увеличилась на 54%, до 2,8 млрд руб. Рентабельность по операционной прибыли составила 25,8% по сравнению с 21,9% годом ранее. Это первая отчетность компании после проведенного первичного размещения акций, отметил Кочетков.

В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi ушел вниз на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), но подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,9%), в США динамика смешанная (к 18:50 МСК подросли менее чем на 0,1% Dow и S&P500, просел на 0,1% Nasdaq).

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в парламенте в среду, что ЦБ может рассмотреть возможность изменения денежно-кредитной политики, не дожидаясь пока темпы роста заработной платы превысят инфляцию, сообщает MarketWatch. Однако прежде чем принять такое решение, Центробанк должен быть "достаточно уверен" в том, что ситуация с доходами населения движется в нужном направлении. В сентябре зарплата с корректировкой на инфляцию снизилась по итогам восемнадцатого месяца подряд.

На нефтяном рынке в среду цены продолжают снижение, обновляя минимумы с июля.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $80,28 за баррель (-1,6% и -4,2% накануне), декабрьская цена WTI - $75,89 за баррель (-1,9% и -4,3% ко вторнику).

Давление на рынок оказали прогнозы министерства энергетики США, предполагающие, в частности, сокращение спроса на бензин в стране в следующем году до минимального за 20 лет уровня. Минэнерго ухудшило прогноз стоимости Brent на текущий год до $83,99 за баррель с $84,09 за баррель, на 2024 год - до $93,24 за баррель с $94,91 за баррель. Оценка для WTI на следующий год понижена на 1,8% по сравнению с октябрьским прогнозом - до $89,24 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали резкий скачок запасов нефти в США на прошлой неделе - на 11,9 млн баррелей. Темпы роста являются максимальными с первой недели 2023 года, отмечает Trading Economics.

Официальных данных о запасах энергоносителей в США на этой неделе публиковаться не будет. Минэнерго отложило выпуск этих сведений ввиду проведения плановой модернизации информационных систем. Следующий отчет о запасах в Штатах будет обнародован 15 ноября.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-6,2%), акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-5,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-5,4%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-4,5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-4,3%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-4,3%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-4,1%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-4%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-4%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-3,8%), "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) (-3,5%).

Выросли бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+14,7%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+9,9%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+7,3% и +8,1% "префы"), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+7,3%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+6%), "префы" "Мечела" (+5,1%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 51,72 млрд рублей (из них 14,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,25 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,15 млрд рублей на акции "Магнита").