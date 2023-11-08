Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 8 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 62,94% от номинала (доходность - 9,97% годовых). Котировки облигаций с погашением в 2042 году выросли за день всего на 4 базисных пункта - до 68,18% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 8,94% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 32,11% от номинала (доходность - 16,83% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 3 базисных пункта - до 55,02% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 31,64% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене за день на 14 базисных пунктов - до 53,76% от номинала (их доходность увеличилась на 11 базисных пунктов и составила 23,82% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 2 базисных пункта - до 49,94% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 19,32% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась на 7 базисных пунктов, составив 65,74% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 8 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries не демонстрируют в середине недели ярко выраженной динамики в ожидании выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Председатель ФРС Джером Пауэлл открыл в среду конференцию, приуроченную к 100-летней годовщине создания подразделения исследований и статистики ФРС, которое готовит экономические и финансовые данные, а также аналитику для совета управляющих американского ЦБ. В своем выступлении Пауэлл не касался вопросов денежно-кредитной политики и экономики. Он отметил, что Федрезерву следует быть готовым выйти за рамки сложного математического моделирования, которое он традиционно использует в экономическом прогнозировании, и использовать более гибкие подходы.

На среду также запланированы выступления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса, заместителя председателя ФРС по банковскому надзору Майкла Барра и зампредседателя Федрезерва Филипа Джефферсона.

Член совета управляющих ФРС Лиза Кук, участвовавшая в конференции в Дублине, заявила, что усиление геополитической напряженности в мире может негативно сказаться на мировых рынках, в том числе способствовать ускорению инфляции. Ситуация вокруг Украины продолжает влиять на многие экономики стран мира, поскольку создает устойчивые проблемы в поставках продуктов питания, энергоносителей и других видов сырья, сказала Кук. "Конфликт на Ближнем Востоке может создать дополнительные риски для энергетического и финансового рынков", - отметила она.