Инвесторам стоит обратить внимание на акции ММК, Газпрома, Х5 и Сбербанка - БКС Экспресс

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "ММК", "Газпрома", X5 Retail и Сбербанка из-за низких мультипликаторов и высокого потенциала роста до конца текущего года, полагает аналитик БКС Экспресс Оксана Холоденко.

"Драйверы роста акций "ММК" на ближайшие полгода - высокая загрузка производственных мощностей и возможный рост цен на металлы в Китае, - указывает эксперт. - Операционные результаты компании за III квартал указали на стабильные продажи металлопродукции, что говорит об устойчивом внутреннем рынке. На недельном графике бумаг виден технический ориентир 60 (+15%)".

Потенциальным драйвером роста акций "Газпрома", на взгляд Холоденко, является возможное соглашение по "Силе Сибири - 2", которое может быть подписано в 2024 году. Акции могут начать расти в ожидании этого события. Локальный ориентир при рывке наверх - 181 (+7%).

"В III квартале выручка X5 Retail выросла на 22,9%, - констатирует стратег БКС. - Наблюдались высокие сопоставимые продажи, расширение торговой сети, развитие направления "жестких" дискаунтеров. Х5 Group усилила присутствие на Дальнем Востоке. Компания сообщила о том, что в 2024 году будут открыты первые магазины в Амурской области и Еврейской автономной области. На недельном графике акций виден потенциал роста до 2600 (+12%)".

Аналитик напоминает, что новая дивидендная политика Сбербанка будет представлена в начале декабря. Существует вероятность, что банк выплатит больше 50% прибыли, и дивиденды будут рекордными (более 12% дивдоходности). "III квартал стал знаковым в части роста кредитования: кредитный портфель юридических лиц вырос на 9,2%, физических лиц - на 9%, - указывает Холоденко. - Средства на депозитах и счетах физических лиц увеличились на 6,4%, благодаря чему рыночная доля Сбера выросла до 44,7%. Был улучшен прогноз по рентабельности капитала на 2023 год до уровня выше 24%. Локальный ориентир при рывке наверх - 181 (+14%)".

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