SberCIB сохраняет негативную оценку перспектив цены акций Газпрома

SberCIB Investment Research сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "Газпрома", учитывая растущую налоговую нагрузку на компанию, сообщается в комментарии инвестбанка.

"7 ноября в Госдуму РФ были внесены поправки, возвращающие с 1 октября выплаты по топливному демпферу в полном объеме и увеличивающие НДПИ на газовый конденсат для "Газпрома", - пишут аналитики. - Эти поправки весьма благоприятны для нефтяных компаний: размер компенсаций в рамках топливного демпфера полностью восстановлен, а нынешние высокие расходы на демпфер будут распределены между федеральным бюджетом и "Газпромом". Формула расчета НДПИ на газовый конденсат будет включать коэффициент Кабдт, так же как сейчас формула НДПИ на нефть. Кабдт для газового конденсата будет применяться только в отношении "Газпрома", поскольку, согласно поправкам, критерием применения этого коэффициента является владение Единой системы газоснабжения".

По оценкам экспертов SberCIB, "Газпром" добывает около 15-18 млн т конденсата в год, и увеличение НДПИ принесет бюджету около 100 млрд руб. дополнительных налоговых поступлений. "Это намного меньше чистых расходов бюджета по топливному демпферу, который мы оцениваем в 0,75-1,0 трлн руб. в год, - указывают стратеги. - При этом 100 млрд руб. соответствует 17% нашего прогноза чистой прибыли "Газпрома" на 2024 год. Мы сохраняем негативный взгляд на акции "Газпрома", учитывая растущую налоговую нагрузку на него".

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