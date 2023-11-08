Текущее падение нефтяных цен носит спекулятивный характер - Freedom Finance Global

Текущее падение нефтяных цен носит спекулятивный характер, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Причины ноябрьского обвала цен на нефть до сих пор неясны, особенно на фоне продолжающихся добровольных сокращений добычи нефти Саудовской Аравией и Россией, - отмечает эксперт. - Мы полагаем, что это падение спекулятивно и вызвано, скорее всего, новостным фоном. Во-первых, американские СМИ сообщают, что власти США ведут закулисные переговоры с Венесуэлой об увеличении добычи и экспорта нефти, чтобы снизить мировые цены, но официально эта информация пока подтверждения не получила. Во-вторых, падению цены могли способствовать слабые данные по внешней торговле Китая, где по итогам октября резко сократилось сальдо торгового баланса до $56,53 млрд, что ниже на 27% по сравнению с сентябрьским показателем, в основном из-за падения экспорта, а это может быть сигналом замедления экономики КНР. В-третьих, Международный валютный фонд спрогнозировал очень медленные темпы роста экономики еврозоны и ЕС в текущем и следующем году, что также, как и замедление экономики Китая, может быть сигналом о низком спросе".

Аналитик подчеркивает, что на уровне в $80 находится достаточно сильная поддержка для цены Brent, но если цена не удержится выше этого уровня, далее будет возможно падение в область $75 за баррель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.