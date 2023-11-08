"Северсталь" может выплатить самые большие в секторе дивиденды - инвестбанк "Синара"

"Северсталь" может выплатить самые большие в секторе дивиденды, полагает аналитик Инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин.

"Мы по-прежнему предполагаем, что в 4К23-1П24 металлургические компании возобновят выплату дивидендов, - пишет эксперт. - Финансовая отчетность за 1П23 показала, что многие компании за последние полтора - два года накопили большой объем денежных средств, а это должно способствовать щедрым выплатам акционерам. Решение практически всех компаний в секторе остановить выплаты дивидендов по большому счету не стало сюрпризом. Таким образом эмитенты в первую очередь преследовали цели свести к минимуму потенциальные последствия санкций для бизнеса и финансов, а также снизить риски, связанные с повышением налогов на сектор, включая налог на сверхприбыль прошлых периодов".

По мнению Смолина, отчетность за 1П23 продемонстрировала, что благодаря ослаблению рубля, стабильному спросу на внутреннем рынке и сохранению позиций на экспортных показатели прибыли остаются устойчивыми. В результате представителям сектора по-прежнему удается генерировать хорошие денежные потоки, которые, как ожидается, в течение года могут превратится в дивиденды с доходностью до 36%.

"Промежуточные дивиденды "Норникеля" могут послужить сигналом для других, - полагает эксперт. - Можно только приветствовать решения "Норникеля" и "АЛРОСА" о выплате промежуточных дивидендов. Хотя дивидендная доходность оказалась невысокой (5% и 4% соответственно), их примеру, на наш взгляд, могут последовать остальные. Самые большие в секторе дивиденды может выплатить "Северсталь": на конец 3К23 сумма денежных средств на балансе, как следует из данных по РСБУ, достигла 404 млрд руб., что эквивалентно 36% текущей капитализации компании. "АЛРОСА" и "ММК" накопили по 140-150 млрд руб., а денежные средства "НЛМК", единственной компании сектора, не возобновившей публикацию отчетности, оцениваются в 200-250 млрд руб.".

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