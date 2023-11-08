"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать "префы" Башнефти с целью 1800 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Башнефти" с целевой ценой 1800 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования на декабрь 2023 года. Цена входа - рыночная текущая, потенциальная доходность предполагает 11%, сообщается в комментарии.

"Мы ожидаем позитивную динамику акций в ближайшие два месяца на фоне публикации сильного финансового отчета за третий квартал 2023 года, - пишут аналитики. - В позитивном сценарии потенциальная цена на акции, по нашим оценкам, может составить 1800 рублей, вернувшись к своим значениям, которые были ранее летом. Потенциальная доходность в таком случае может составить 11% на горизонте до трех месяцев. Причиной потенциального роста акций компании является также сильная конъюнктура на внутреннем рынке топлива".

К рискам инвестидеи эксперты относят отсутствие отчетности или его отложенную публикация, а также внешние непредвиденные факторы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.