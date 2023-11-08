Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций Uber

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку ближайших перспектив цены акций Uber Technologies на фоне позитивных финрезультатов компании за III квартал 2023 года, сообщается в обзоре банка.

"Выручка Uber в 3К23 выросла на 11% г/г благодаря увеличению доходов от услуг такси на 33% г/г и от доставки продуктов на 6% г/г, - пишет аналитик Ирина Фомкина. - Компания второй квартал подряд вышла в прибыль за счет собственных бизнес-операций, а не инвестиций в другие компании, что стало важной вехой для Uber, деятельность которой до этого была убыточной. В четвертом квартале Uber ожидает $36,5-37,5 млрд валовой суммы заказов (+20% г/г против +21% г/г в 3К23) и $1,18-1,24 млрд скорректированной EBITDA. Мы расцениваем отчетность как умеренно позитивную; не исключено, что результаты за весь 2023 год превзойдут наши текущие оценки. В ближайшее время, на наш взгляд, в бумагах Uber сохранятся положительные настроения".

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