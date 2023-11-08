Рубль днем несколько усилил темпы роста к основным валютам вслед за комментариями главы Банка России

Москва. 8 ноября. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в среду; рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за комментариями главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в рамках форума Finopolis.

Курс доллара США составил 91,96 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30,5 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,17 руб./EUR1, подешевев на 50,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 43,66 копейки, до 94,75 руб. Курс китайского юаня опустился на 4,9 копейки, до 12,63 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к основным валютам в ходе дневных торгов, при этом несколько ускорил темпы роста после заявлений главы ЦБ в рамках стартовавшего во вторник форума Finopolis. Она подчеркнула, что рубль укрепляется на фоне улучшения торгового баланса, роста ключевой ставки и продажи валютной выручки.

"На курс рубля, на мой взгляд, влияют, прежде всего, фундаментальные факторы, связанные с нашим платежным балансом, прежде всего, увеличением экспорта по ценовым показателям в целом", - сообщила Набиуллина журналистам в кулуарах форума.

Кроме того, происходит некоторая стабилизация рублевого спроса на импорт, в том числе под влиянием повышения ключевой ставки, отметила председатель Банка России. Этот фактор также делает для субъектов экономической деятельности в России более привлекательными рублевые сбережения. Рост ставки ЦБ также уменьшает стимулы у экспортеров привлекать рублевые кредиты по относительно низким ставкам для выплаты заработных плат и налогов вместо продажи валютной выручки, подчеркнула Набиуллина.

"Определенную роль сыграли и меры по обязательной продаже валютной выручке, прежде всего, мы считаем с точки зрения краткосрочной волатильности на валютном рынке, но выделить эффекты именно от обязательной продажи валютной выручки, когда это происходит на фоне повышения ключевой ставки и на фоне улучшения торгового баланса, наверное, достаточно сложно", - отметила глава ЦБ.

Помимо этого, Набиуллина проинформировала, что ЦБ намерен сообщить о возобновлении регулярных операций с валютой по бюджетному правилу и о реализации отложенных покупок валюты во второй половине ноября - начале декабря.

"Мы сейчас обсуждаем эти решения, и, как я уже раньше говорила, мы об этом объявим до начала следующего года - может быть, во второй половине ноября - начале декабря - о том, как будут проводиться эти операции в следующем году", - сказала глава ЦБ.

Стратегические факторы продолжают оказывать поддержку рублю, говорится в комментарии портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой.

"Российская валюта продолжает укрепляться, торгуется ниже уровня 93 руб./$1, - констатирует эксперт. - Стратегические факторы продолжают оказывать поддержку национальной валюте. Привлекательность российских активов выросла на фоне повышения ключевой ставки, также продолжает тормозиться спрос на потребительские кредиты, а значит, снижается спрос на импорт. Сдерживающим фактором укрепления рубля в последнее время выступает нефть, которая снижается на фоне сужения риск-премии из-за конфликта на Ближнем Востоке, который пока удерживается в текущих рамках, соответственно, риски перебоев с поставками нефти на мировые рынки постепенно снижаются".

Курс пары "доллар-рубль", вероятно, пока останется вблизи достигнутых уровней (около 92,4 руб./$1), заметное падение нефтяных цен в мире в текущий момент не оказывает существенного влияния на российскую валюту в краткосрочной перспективе, при этом в дальнейшем остается потенциал к движению ниже 92 руб./$1, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Цены на нефть эталонных марок продолжают слабо снижаться в ходе торгов в среду после того, как днем ранее они резко упали до минимальных значений с 21 июля.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК в среду составляет $81,02 за баррель, что на 0,7% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на сорт WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,76%, до $76,79 за баррель.

Министерство энергетики США во вторник ухудшило прогноз стоимости Brent на текущий год до $83,99 за баррель с $84,09 за баррель, на 2024 год - до $93,24 за баррель с $94,91 за баррель. Оценка для WTI на следующий год ухудшена на 1,8% по сравнению с октябрьским прогнозом - до $89,24 за баррель.

Среди факторов, оказывающих давление на нефтяные котировки, ведомство отмечает снижение мировых запасов и риски перебоев поставок.