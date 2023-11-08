"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton с целью $43

"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton Co. с целью $43 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,34%, стоп-приказ: $35,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

24 октября компания опубликовала отчетность за III квартал 2023 года, отмечают аналитики. Выручка за этот период выросла на 8,3% до $5 804 млн в годовом соотношении, скорректированная чистая прибыль на акцию увеличилась на 31,7% до $0,79 в годовом соотношении. Кроме того, в III квартале компания провела байбэк примерно на $200 млн (0,3% доходности). Вышедшая отчетность в целом выглядит нейтрально, а текущая просадка может быть потенциальной точкой входа для спекулятивной сделки, полагают в "Финаме".

"С технической точки зрения котировки находятся в боковике, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $35,5 риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07", - указывают эксперты.

Halliburton - американская транснациональная корпорация, оказывающая сервисные услуги в нефте- и газодобывающей отрасли промышленности.

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