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Главная / Мнения аналитиков / Новый выпуск бондов Аэрофьюэлз интересен для инвесторов с повышенным "аппетитом к риску" - "Открытие Инвестиции"
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08 ноября 2023 года 15:06
Новый выпуск бондов Аэрофьюэлз интересен для инвесторов с повышенным "аппетитом к риску" - "Открытие Инвестиции"
Новый выпуск 3-летних облигаций "Аэрофьюэлз" серии 002P-02, размещаемых во второй половине ноября, может быть интересен для инвесторов с повышенным "аппетитом к риску", полагает начальник отдела анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции" Владимир Малиновский. "Книга заявок по облигациям "Аэрофьюэлз" серии 002P-02 объемом от 1 млрд рублей предварительно будет открыта во второй половине ноября, - указывает эксперт. - Срок обращения - 3 года, предусмотрена амортизация: по 25% от номинала - в даты окончания 9-12 купонных периодов. Индикативная дюрация ~ 2,2 года. Купонный период - 91 день. Ориентир по ставке купона - 15,7%-16,2% годовых, доходности - 16,65% - 17,2% годовых. К сожалению, в открытом доступе консолидированная отчетность группы доступна только за 2020 год, поэтому пока ориентироваться приходится только на рейтинговый отчет Эксперт РА". Впрочем, аналитик допускает, в преддверии размещения группа раскроет отчет, либо данные из него в сопровождающих материалах, что позволит провести их анализ. Предварительно, учитывая динамику рейтингов оферента (повышение в 2022 и 2023 годах), и текущий ориентир по доходности нового займа, который предполагает премию к кривой ОФЗ (по данным на 8 ноября) порядка 425 - 480 б.п., выпуск может оказаться интересен для инвесторов с повышенным риск аппетитом, полагает Малиновский. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БОНДЫ-АЭРОФЬЮЭЛЗ-АНАЛИТИКА
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