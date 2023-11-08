Стратегические факторы продолжают оказывать поддержку рублю - УК "Первая"

Стратегические факторы продолжают оказывать поддержку рублю, говорится в комментарии портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой.

"Российская валюта продолжает укрепляться, торгуется ниже уровня 93 руб./$1, - констатирует эксперт. - Стратегические факторы продолжают оказывать поддержку национальной валюте. Привлекательность российских активов выросла на фоне повышения ключевой ставки, также продолжает тормозиться спрос на потребительские кредиты, а значит снижается спрос на импорт. Сдерживающим фактором укрепления рубля в последнее время выступает нефть, которая снижается на фоне сужения риск-премии из-за конфликта на Ближнем Востоке, который пока удерживается в текущих рамках, соответственно, риски перебоев с поставками нефти на мировые рынки постепенно снижаются".

Индекс Мосбиржи остается вблизи годового максимума - 3287,34 пунктов. Дальнейший подъем, по мнению Кирсановой, затрудняет снижение цен на нефть, а также локальный переток активов из акций в более консервативные финансовые инструменты на фоне роста их доходностей после повышения ключевой ставки Банком России.

На взгляд аналитика, в среднесрочной перспективе - до конца 2024 года - предпосылки для роста рынка сохраняются, однако достижение ожидаемых уровней (+20% по росту индекса Мосбиржи, включая 10% дивидендной доходности) может затянуться во времени из-за жесткой монетарной политики, проводимой ЦБ.

"Риски еще одного повышения процентной ставки в этом году сохраняются, - полагает Кирсанова. - В частности, на это указывают растущая инфляция и высокие проинфляционные риски. Более того, ЦБ сам допускает повышение, указав диапазон ключевой процентной ставки на уровне 15-15,2% до конца года".

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