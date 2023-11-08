"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Газпрома

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Газпрома", говорится в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Газпром" представил ожидаемо слабую отчетность за девять месяцев 2023 года по РСБУ, по которой можно оценить финансовый результат газового бизнеса (без учета дочерних компаний, например, "Газпром нефти"). Компания убыточна на уровне операционной прибыли в силу значительного снижения выручки на 36% г/г, в то время как себестоимость осталась примерно на том же уровне, - отмечает эксперт. - На фоне слабых финансовых результатов, потенциально значительной капитальной программы и повышения НДПИ на газовый конденсат мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги "Газпрома" и видим более привлекательные идеи в российской нефтегазовой отрасли на горизонте года ("ЛУКОЙЛ", "НОВАТЭК")".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.