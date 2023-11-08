Вероятна коррекция индексаS&P 500 на торгах в среду - Freedom Finance Global

Вероятна небольшая коррекция индекса S&P 500 на торгах в среду после седьмой подряд фондовой сессии, завершившейся на положительной территории, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Предполагаем, что в ходе предстоящей сессии волатильность будет относительно низкой. Баланс рисков выглядит нейтральным, новостной фон спокоен. Базовым сценарием является техническая коррекция в пределах 0,7% после семи торговых сессий роста, - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании. - Индекс S&P 500 завершил сессию вторника между 50-дневной скользящей средней и уровнем 4400 пунктов. Мы полагаем, что указанный уровень выступит серьезной преградой, от которой может произойти краткосрочное движение вниз. Ближайшая поддержка находится на уровне 4280 пунктов, где пролегает 20-дневная скользящая средняя и находится уровень коррекции по Фибоначчи. Возвращение бенчмарка к области 4280-4300 пунктов может стать благоприятной возможностью для покупок".

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