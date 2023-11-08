"Мои Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены акций Софтлайн

"Мои Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены акций ПАО "Софтлайн", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова, Полины Паниной и Софьи Стрельцовой.

"Софтлайн" занимает прочные позиции на российском IT-рынке как один из ведущих IT-маркетплейсов, который предлагает широкий спектр продуктов вендоров и развивает комплексный портфель собственных сервисов. Несмотря на уход зарубежных вендоров в 2022 году, бизнес-модель компании доказала свою устойчивость, эмитент смог в короткие сроки обеспечить замещение их продуктов на альтернативные решения российских игроков, - пишут эксперты. - По нашим расчетам, сейчас "Софтлайн" торгуется с мультипликатором EV/EBITDA на 2024 год на уровне 8,7х, что является справедливой оценкой. В то же время потенциал дополнительной стоимости может быть связан с реализацией краткосрочных финансовых инвестиций, однако в этом вопросе пока сохраняется значительная неопределенность. Эти соображения лежат в основе нашего нейтрального взгляда на компанию".

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