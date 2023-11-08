"БКС МИ" рекомендует продавать акции ОГК-2 и ТГК-1, покупать бумаги Мосэнерго

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует продавать акции "ОГК-2" и "ТГК-1" и покупать бумаги "Мосэнерго", сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Булгакова.

"Три компании группы ГЭХ - "ОГК-2", "Мосэнерго" и "ТГК-1" - опубликуют результаты за 3К23 по МСФО до конца текущей недели. Мы ожидаем в целом не очень сильный квартал, что уже было подчеркнуто результатами по РСБУ. Выручка, вероятно, выросла у всех трех компаний. Динамика EBITDA может быть положительной у "ТГК-1", но отрицательной у "ОГК-2" и "Мосэнерго". Третий квартал года обычно слабый для теплопроизводящих компаний ("ТГК-1", "Мосэнерго"), поскольку выработка тепла сезонно низкая. Мы считаем, что третий квартал у "ТГК-1" и "Мосэнерго" может быть убыточными по МСФО (0,8 млрд руб. и 2,4 млрд руб. убытков соответственно), - пишет эксперт инвесткомпании в материале. - "ОГК-2" и "Мосэнерго" платят дивиденды. Анализ квартальной отчетности дает возможность оценить дивидендные перспективы. Мы пока исходим из того, что даже при небольшом снижении чистой прибыли, но уменьшении корректировок дивиденды за 2023 год у "ОГК-2" и "Мосэнерго" могут быть сопоставимы с цифрами за 2022 год. Также важен вопрос корпоративного управления, в частности, допэмиссия ("ОГК-2") и распоряжение денежными потоками".

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